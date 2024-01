Priština 7. januára (TASR) - Španielsko začalo uznávať kosovské pasy, oznámil kosovský vicepremiér Besnik Bislimi. TASR správu prevzala v nedeľu z agentúry AFP.



"Ďalšie dobré správy pre našich občanov a našu krajinu. Španielsko sa pripojilo k ďalším krajinám schengenského priestoru, kam môžeme cestovať bez víz," uviedol na sociálnej sieti Bislimi.



Kosovská ministerka zahraničných vecí Donika Gërvallová-Schwarzová taktiež na sociálnej sieti napísala, že "občania Kosova môžu odteraz cestovať do Španielska... Španielske kráľovstvo uznáva pasy Kosovskej republiky od 1. januára 2024."



Zároveň však poznamenala, že "táto zmena v žiadnom prípade neznamená oficiálne uznanie Kosova ako nezávislého štátu" zo strany Madridu.



Pre Kosovčanov od pondelka vstúpil do platnosti bezvízový styk v krajinách EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dohodu o bezvízovom režime pri krátkodobých pobytoch v schengenskom priestore pre občanov Kosova schválili vlani v apríli. Držitelia pasov z Kosova môžu cestovať do EÚ bez víz na maximálne 90 dní v akomkoľvek 180-dňovom období.



Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Srbsko ho však naďalej považuje za súčasť svojho územia. Väčšina členských štátov EÚ jeho nezávislosť uznala; Španielsko, Cyprus, Grécko, Slovensko a Rumunsko však k tomuto kroku nepristúpili.



Obyvatelia Kosova mohli predtým bez víz vycestovať do celkovo 14 krajín sveta, píše AFP.