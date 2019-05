Španielsko zachránilo od soboty vyše 400 migrantov

Relatívne vysoký počet zachránených poukazuje na zvýšenie migračnej aktivity v oblasti Gibraltárskeho prielivu, ktorá v posledných mesiacoch klesala.

Madrid 6. mája (TASR) - Španielska námorná záchranná služba v pondelok oznámila, že od soboty zachránila v oblasti Stredozemného mora celkovo 416 migrantov, ktorí sa plavili na desiatich lodiach.



Relatívne vysoký počet zachránených poukazuje na zvýšenie migračnej aktivity v oblasti Gibraltárskeho prielivu, ktorá v posledných mesiacoch klesala.



Španielsko sa minulý rok stalo hlavnou vstupnou bránou do Európy pre ilegálnych migrantov, keď ich do krajiny prišlo približne 60.000, uvádza AP.



Najviac migrantov - 11.000 - zaznamenali v Španielsku v priebehu vlaňajšieho októbra. Mesačný počet novopríchodzích sa však v marci 2019 znížil na menej ako 500.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) informoval, že viac ako 800 ľudí je nezvestných alebo prišlo v roku 2018 o život pri pokusoch dostať sa po mori do Španielska.