Španielsko obmedzí kúrenie, klímu i osvetlenie. Chce šetriť energie

Madrid 2. augusta (TASR) - Španielska vláda odsúhlasila v pondelok zavedenie "naliehavých oparení" zameraných na úsporu energie. Informuje o tom v utorok agentúra DPA s tým, že Madrid k takémuto kroku pristúpil v čase ruskej invázie na Ukrajinu, respektíve z dôvodu hroziacej energetickej krízy v Európe.



Všetky budovy spadajúce do verejnej správy, rovnako ako ani obchodné domy, kiná, pracoviská, hotely, stanice či letiská nebudú môcť svoje priestory v lete ochladzovať na menej než 27 stupňov Celzia a v zime vykurovať na viac ako 19 stupňov Celzia.



Opatrenia prijal vládny kabinet na svojom pondelňajšom pravidelnom každotýždňovom zasadnutí, informovala v pondelok neskoro večer španielska ministerka pre ekologickú transformáciu Teresa Riberová. Dodala, že po tom, ako budú tieto kroky zverejnené vo vládnom vestníku, musia byť príslušnými úradmi do týždňa aj zavedené. Platiť majú do 1. novembra 2023.



Riberová uviedla, že tieto opatrenia predstavujú prvotný balík, aký je v "kritickej situácii" nevyhnutný. Európa podľa jej slov potrebuje v tomto smere pomoc Španielska. "Je čas na solidaritu," povedala španielska ministerka.



Súčasťou nových opatrení je aj podmienka, aby mali obchody a podniky najneskôr do 30. septembra nainštalované automatické otváranie dverí. Cieľom tohto nariadenia je zabrániť úniku teplého či studeného vzduchu, uvádza DPA.



Osvetlenie výkladov, pamiatok či práve nepoužívaných kancelárií bude musieť byť po 22.00 h vypnuté. Hospodárenie s energiou sa bude v jednotlivých prevádzkach či kanceláriách kontrolovať. Riberová okrem ohlásenia opatrení vyzvala zamestnávateľov v súkromnom sektore, aby zvýšili prácu z domu.



Španielsko takéto opatrenia prijíma v súlade s tzv. núdzovým plánom zameraným na znižovanie spotreby zemného plynu, na ktorom sa minulý týždeň dohodli členské krajiny EÚ. Cieľom tohto plánu je predovšetkým zníženie rizík, ktoré by spôsobilo úplné zastavenie dodávok plynu z Ruska. Španielsko najskôr s plánom nesúhlasilo, avšak po určitých ústupkoch ho schválilo, pripomína DPA.



Madrid okrem avizovaných opatrní zvažuje, že po letných prázdninách prijme i ďalšie obdobné obmedzenia. Španielsko sa chce pokúsiť svoju spotrebu zemného plynu znížiť o sedem percent, približuje DPA.