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Španielsko zadržalo 14 osôb v súvislosti s neonacistickými útokmi
Sudca nariadil zatvorenie kancelárií a účtov skupiny Núcleo Nacional (Národné jadro) na sociálnych sieťach.
Autor TASR
Madrid 16. novembra (TASR) - Španielska polícia zadržala 14 mladíkov a pozastavila činnosť neonacistickej skupiny v nadväznosti na útoky na cudzincov a ľavicových aktivistov na severe krajiny, uviedol v pondelok súd. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Sudca nariadil zatvorenie kancelárií a účtov skupiny Núcleo Nacional (Národné jadro) na sociálnych sieťach. Medzi zadržanými bola aj jej hovorkyňa. Polícia počas razií 6. novembra tiež zaistila zbrane vrátane taserov a boxerov.
Sudca zvažuje vznesenie obvinení z podnecovania nenávisti, účasti na zločineckom spolčení a nedovoleného ozbrojovania. Desať zo zadržaných členov skupiny medzičasom prepustili na slobodu.
Polícia vyšetruje obvinenia, že členovia skupiny Núcleo Nacional verbovali mladých ľudí na páchanie útokov, pričom pri jednom z nich dokonca skandovali „Obeta pre Hitlera“.
Vyšetrovatelia zároveň preverujú väzby skupiny na ďalšie krajne pravicové organizácie v Európe, ako aj tvrdenia, že niektorí jej členovia absolvovali polovojenský výcvik na Ukrajine.
Ukrajinské veľvyslanectvo v Španielsku odmietlo tvrdenia, že by Azovská brigáda Ukrajinskej národnej gardy poskytovala výcvik členom skupiny Núcleo Nacional.
Skupina Núcleo Nacional označila tieto zadržania ako „politicky motivovaný“ krok, ku ktorému došlo len niekoľko týždňov pred predčasnými parlamentnými voľbami v Španielsku naplánovanými na 29. novembra.
Sudca nariadil zatvorenie kancelárií a účtov skupiny Núcleo Nacional (Národné jadro) na sociálnych sieťach. Medzi zadržanými bola aj jej hovorkyňa. Polícia počas razií 6. novembra tiež zaistila zbrane vrátane taserov a boxerov.
Sudca zvažuje vznesenie obvinení z podnecovania nenávisti, účasti na zločineckom spolčení a nedovoleného ozbrojovania. Desať zo zadržaných členov skupiny medzičasom prepustili na slobodu.
Polícia vyšetruje obvinenia, že členovia skupiny Núcleo Nacional verbovali mladých ľudí na páchanie útokov, pričom pri jednom z nich dokonca skandovali „Obeta pre Hitlera“.
Vyšetrovatelia zároveň preverujú väzby skupiny na ďalšie krajne pravicové organizácie v Európe, ako aj tvrdenia, že niektorí jej členovia absolvovali polovojenský výcvik na Ukrajine.
Ukrajinské veľvyslanectvo v Španielsku odmietlo tvrdenia, že by Azovská brigáda Ukrajinskej národnej gardy poskytovala výcvik členom skupiny Núcleo Nacional.
Skupina Núcleo Nacional označila tieto zadržania ako „politicky motivovaný“ krok, ku ktorému došlo len niekoľko týždňov pred predčasnými parlamentnými voľbami v Španielsku naplánovanými na 29. novembra.