Španielsko zakázalo býčie zápasy s účasťou trpasličích toreadorov

Madrid 28. apríla (TASR) - Španielsky parlament schválil zákon, ktorý zakazuje predstavenia zosmiešňujúce alebo znevažujúce ľudí so zdravotným postihnutím. Medzi ne patria aj býčie zápasy, v ktorých ako toreadori vystupujú ľudia s achondropláziou - najtypickejším prejavom dwarfizmu - vývojovej chyby prejavujúcej sa nízkym vzrastom.



Ako v piatok napísal španielsky denník La Razón, tieto predstavenia, známe ako býčie zápasy s trpaslíkmi, sa v Španielsku objavili pred niekoľkými desaťročiami, aby pobavili divákov klasických zápasov s býkmi.



"Trpasličí toreadori", ako sa sami nazývajú, sa prezliekajú za hasičov a naháňajú mladé býky bez toho, aby ich zabili - len s cieľom rozosmiať divákov. Takýchto toreadorov je čoraz menej a aj ich predstavenia strácajú na popularite.



Podľa Jesúsa Martína, generálneho riaditeľa poradného orgánu ministerstva sociálnych práv, mnohým dievčatám a chlapcom, ktorí na koridu chodia s dospelými však tieto predstavenia podsúvajú myšlienku, že "je v poriadku robiť si žarty z inakosti".



Ľudskoprávne organizácie počas diskusií o zákone, ktorý bol schválený vo štvrtok, argumentovali, že jeho cieľom je zabezpečiť v Španielsku súlad so smernicami EÚ týkajúcimi sa diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím.



Mnohí "trpasličí toreros" však uviedli, že sa práve vďaka verejným vystúpeniam cítia byť rešpektovaní a oceňovaní. Poukázali aj na to, že bez týchto predstavení je ohrozené ich živobytie. Niektorí z nich pred hlasovaním o zákone demonštrovali pred parlamentom, aby vyjadrili svoj nesúhlas.



Denník El Razón s odvolaním sa na Martína napísal, že parlamentom schválený zákaz je zameraný len na verejné vystúpenia - vrátane televíznych programov - a nedotkne sa súkromných večierkov, ako sú napríklad rozlúčky so slobodou, na ktoré sú ľudia trpasličieho vzrastu často najímaní ako účinkujúci. Martín je však presvedčený, že tento zákon poslúži aj na výchovu spoločnosti a povedie aj k útlmu takýchto typov akcií.