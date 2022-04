Španielsko zakázalo do svojich vôd vplávať lodi s ruským nákladom

Madrid 27. apríla (TASR) - Španielsko zakázalo vstup do svojich vôd maltskej lodi prevážajúcej náklad z ruského pravidla. Krok Madridu bol v súlade so sankciami Európskej únie (EÚ) v súvislosti s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajine, oznámilo v stredu španielske ministerstvo dopravy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Lodi plaviacej sa pod maltskou vlajkou bol odopretý vstup do španielskych teritoriálnych vôd kvôli dôkazom, že prevážala náklad prenesený z ruskej lode Andrej Pervozvannyj, ktorá je zasiahnutá sankciami EÚ," uvádza sa v stanovisku španielskeho rezortu dopravy.



Španielske úrady z dôvodu sankcií 25. apríla nedovolili lodi Andrej Pervozvannyj zakotviť v Barcelone, pripomína AFP.



Španielske obchodné námorníctvo bolo informované Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou (EMSA), že loď Andrej Pervozvannyj preložila svoj náklad na loď Black Star 24. apríla "12,5 námornej míle severozápadne od ostrova Malta," citovala agentúra AFP španielsky rezort dopravy.



"Maltská loď plánovala v stredu večer svoj náklad vrátane nepotravinového palmového oleja a derivátov vyložiť v prístave Barcelona," dodalo ministerstvo podľa AFP vo vyhlásení.



Piaty balík sankcií prijatý 8. apríla zakazuje plavidlám plaviacim sa pod ruskou vlajkou kotviť v európskych prístavoch. Výnimku majú len lode prevážajúce potraviny, humanitárnu pomoc alebo energie.