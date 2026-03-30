< sekcia Zahraničie
Španielsko zakázalo prelet lietadlám USA zapojeným do útokov na Irán
Autor TASR,aktualizované
Madrid 30. marca (TASR) – Španielsko uzavrelo svoj vzdušný priestor pre americké lietadlá, ktoré sa zúčastňujú na útokoch na Irán, potvrdila v pondelok španielska ministerka obrany Margarita Roblesová. Agentúra Reuters pripomína, že ide o ďalší krok Madridu po tom, ako Spojeným štátom nepovolil využívanie spoločných vojenských základní, píše TASR.
„Nepovoľujeme ani využívanie vojenských základní, ani využívanie vzdušného priestoru na činnosti súvisiace s vojnou v Iráne,“ povedala Roblesová novinárom v Madride. O záležitosti predtým s odvolaním sa na armádne zdroje informoval španielsky denník El País.
V dôsledku uzavretia vzdušného priestoru musia vojenské lietadlá USA pri letoch k cieľom na Blízkom východe obchádzať Španielsko, ale netýka sa núdzových situácií, doplnil El País. Španielske ministerstvo obrany sa k správe bezprostredne nevyjadrilo.
„Toto rozhodnutie je súčasťou rozhodnutia, ktoré už urobila španielska vláda, nezúčastňovať sa na vojne, ktorá bola začatá jednostranne a proti medzinárodnému právu, a neprispievať k nej,“ povedal španielsky vicepremiér a minister hospodárstva Carlos Cuerpo pre rozhlasovú stanicu Cadena Ser. Odpovedal na otázku, či uzavretie vzdušného priestoru nezhorší vzťahy s USA.
Španielsky premiér Pedro Sánchez patrí k najotvorenejším kritikom amerických a izraelských útokov na Irán, ktoré označil za nezodpovedné a nelegálne. Americký prezident Donald Trump pohrozil obmedzením obchodu s Madridom za to, že Washingtonu neumožnil používať základne v Španielsku na vojnu proti Teheránu.
