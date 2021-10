Španielsko zakáže reklamy na sladkosti zamerané na deti

Madrid 29. októbra (TASR) - Španielsko zakáže reklamy na potravinové výrobky a nápoje s vysokým obsahom cukru, ktoré sa sústreďujú na detského spotrebiteľa. Cieľom tohto opatrenia je spomaliť narastajúcu vlnu obezity v krajine, informovala vo štvrtok tlačová agentúra AFP, citujúc tamojšie úrady.



Predmetný zákaz, ktorý vstúpi do platnosti v roku 2022, sa bude zameriavať na reklamy v televízii, rozhlase, na internetových portáloch a v aplikáciách pre mobilné telefóny, pričom pôjde o obsah určený pre osoby do 16 rokov, povedal novinárom španielsky minister pre spotrebiteľské záležitosti Alberto Garzón.



"Maloletí sú zraniteľní konzumenti a je našou povinnosťou chrániť ich pred reklamou na nezdravé potraviny," uviedol.



Avizovaný zákaz sa bude vzťahovať na reklamy propagujúce čokoládové tyčinky, sladké pečivo, zmrzlinu, nealkoholické nápoje a iné umelo sladené tekutiny - produkty, ktoré sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) "škodlivé" pre deti.



Garzón ďalej uviedol, že Španielsko tak bude nasledovať príklad iných európskych krajín ako Británia, Nórsko a Portugalsko.



Nadváhou trpí v Španielsku približne jedno z troch detí, pričom v roku 1984 bola táto bilancia na úrovni len troch percent, vyplýva z údajov španielskej vlády. "Reklama je jednou z príčin týchto výsledkov," uviedlo Garzónovo ministerstvo.



Rozšírenie obezity alebo nadváhy medzi deťmi a dospievajúcimi vo veku päť až 19 rokov na celom svete dramaticky vzrástlo zo štyroch percent v roku 1975 na súčasných vyše 18 percent, tvrdí WHO.