Španielsko zaočkovalo skoro všetkých ľudí v opatrovateľských domovoch

Madrid 19. februára (TASR) - Španielsko podalo obe dávky vakcíny proti koronavírusu už takmer všetkým obyvateľom v opatrovateľských domovoch. V piatok o tom informovalo združenie týchto domovov FED. Určitý pocit bezpečia sa tak obnovil v tej najzraniteľnejšej skupine populácie, napísala tlačová agentúra Reuters.



Španielsko už podalo 2,8 milióna dávok vakcín a úplne zaočkovalo 1,14 milióna ľudí.



Premiér Pedro Sánchez v piatok oznámil, že krajina má cieľ v prvej polovici roka 2021 zaočkovať 20 miliónov ľudí spomedzi 47 miliónov obyvateľov.



V ničivej prvej vlne pandémie koronavírusu od marca do mája zomrelo na ochorenie COVID-19 alebo s podozrením naň takmer 43.000 obyvateľov španielskych opatrovateľských domovov. Prokuratúry vyšetrujú vyše 200 prípadov možného trestného činu zanedbania starostlivosti v týchto domovoch.



Podľa FED-u je však teraz už zaočkovaných vyše 97 percent obyvateľov domovov v 17 španielskych regiónoch - opatrovateľské domovy patria v súčasnosti k najbezpečnejším miestam krajiny.



"Sú to veľmi pozitívne údaje, ktoré nám dovoľujú byť optimistickí voči budúcnosti. Imunita nám umožní postupne sa vrátiť k vytúženej stratenej normálnosti," povedal predseda FED-u Ignacio Fernández Cid.



Šéf krízového štábu Fernando Simón tento týždeň vyhlásil, že prvýkrát od začiatku pandémie majú ľudia vo veku nad 65 rokov, ktorí žijú v opatrovateľských domovoch, nižšiu mieru nákazy než ľudia žijúci mimo domovov. To podporuje tézu, aj keď nepriamo, že očkovacie látky účinkujú.



Jedinými ľuďmi vo veku do 65 rokov, ktorí dostali vakcínu, sú zdravotníci v prvej línii a opatrovatelia.



Španielsko teraz začne očkovať vakcínami od spoločností Pfizer-BioNTech a Moderna ľudí nad 80 rokov. Vakcínu od firmy AstraZeneca budú dávať kľúčovým pracovníkom vo veku do 55 rokov.



Tretia vlna pandémie rýchlo ustupuje, 14-dňová miera nákazy dosiahla vo štvrtok 321 prípadov na 100.000 ľudí - klesla z takmer 900 prípadov z konca januára. Tento vývoj posmelil niekoľko regiónov k tomu, že uvoľnili opatrenia.



Madrid vo štvrtok posunul zákaz nočného vychádzania o hodinu neskôr, na 23.00 h, a v piatok zrušil cestovné obmedzenia v 31 štvrtiach.