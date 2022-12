Španielsko zápasí s alarmujúcim nárastom násilia páchaného na ženách

Madrid 29. decembra (TASR) — Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska vo štvrtok odsúdil "hrozivý" nárast násilia páchaného na ženách, v dôsledku ktorého bolo len v decembri zabitých deväť žien. Páchateľmi týchto útokov boli najmä partneri zavraždených žien. Pokiaľ ide o počet obetí v tomto roku, za december je ich počet najvyšší, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Medzi obeťami je aj 32-ročná tehotná žena, ktorú v stredu večer v stredošpanielskom meste Escalona pred zrakom svojich dvoch dospievajúcich detí na smrť dobodal jej bývalý partner. Polícia muža podozrivého z vraždy krátko nato zatkla. Podľa správ španielskych médií mala žena porodiť v priebehu niekoľkých dní.



Ak sa potvrdí, že ju usmrtil jej bývalý partner, počet žien zabitých v dôsledku rodového násilia v tomto roku stúpne na 47 a na 1180 od roku 2003, keď vláda začala viesť takúto evidenciu.



Minister Grande-Marlaska vo štvrtok na tlačovej konferencii v Madride vyhlásil, že decembrová séria vrážd je "veľmi zarmucujúca" a mala by slúžiť ako "budíček".



Vyzval ľudí, aby nahlasovali všetky podozrenia na prípady rodovo podmieneného násilia. Informoval, že polícia v celej krajine dostala rozkaz "zvýšiť" svoju ostražitosť.



"Toto nie je súkromná záležitosť, ako sa to chápalo v minulosti...je to tragédia, ktorej musíme ako spoločnosť čeliť," zdôraznil Grande-Marlaska.



Ku kauze sa vyjadril aj španielsky premiér Pedro Sánchez, keď vo svojom príspevku na platforme Twitter napísal, že úsilie o "skoncovanie s rodovým násilím sa týka nás všetkých. Je nevyhnutné konať spoločne ako spoločnosť, aby sme zastavili túto pohromu".



Programy na riešenie prípadov domáceho násilia sa v Španielsku začali aplikovať od roku 1997, keď 60-ročnú Anu Orantesovú zbil, vyhodil z balkóna a potom upálil jej bývalý manžel po tom, ako sa úradom opakovane sťažovala na jeho násilné správanie.



Španielsky parlament v roku 2004 drvivou väčšinou schválil prvý zákon v Európe, ktorý sa osobitne zameriava na rodovo podmienené násilie.



Najvyšší počet obetí rodovo podmieneného násilia v Španielsku zaznamenali v roku 2008, keď ich do evidencie pribudlo až 76.