Španielsko zatklo členov neonacistickej skupiny The Base
Skupinu The Base založil americký občan Rinaldo Nazzaro v roku 2018 ako sieť pre radikálne pravicových nacionalistov pripravujúcich sa na ozbrojený konflikt.
Autor TASR
Madrid 1. decembra (TASR) - Španielska polícia v pondelok oznámila, že rozbila bunku nadnárodnej neonacistickej skupiny The Base (Základňa), ktorá presadzuje nadradenosť bielej rasy. Európska únia, Británia, Kanada, Austrália a Nový Zéland ju zaradili medzi teroristické organizácie. TARS o tom píše podľ agentúry AFP.
Hnutie založené v USA funguje prostredníctvom decentralizovanej siete paramilitárnych buniek s cieľom vykonávať útoky a pripravovať sa na „rasovú vojnu“, uviedla polícia vo vyhlásení. Počas vyšetrovania, ktoré sa začalo začiatkom tohto roka, odhalili španielsku bunku, ktorej členovia boli „vysoko radikalizovaní“ a vycvičení na použitie „paravojenských techník a vybavenia“, dodala polícia.
V posledných mesiacoch podozriví nabádali k „násilným činom“ a otvorene vyhlasovali, že sú pripravení vykonávať cielené útoky pre túto vec“. Vodca bunky bol v „priamom kontakte“ so zakladateľom skupiny, ktorý pred mesiacom vyzval na „cielené útoky s cieľom zvrhnúť západné demokratické inštitúcie“.
Polícia minulý týždeň zatkla v Španielsku troch podozrivých vrátane vodcu miestnej bunky pre obvinenia z členstva v teroristickej organizácii, náboru, indoktrinácie a výcviku s teroristickými cieľmi a nelegálneho držania zbraní. Počas razií v provincii Castellón zaistila dve strelné zbrane, muníciu a neonacistické predmety.
Skupinu The Base založil americký občan Rinaldo Nazzaro v roku 2018 ako sieť pre radikálne pravicových nacionalistov pripravujúcich sa na ozbrojený konflikt. V minulosti pracoval pre americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti a pôsobil aj na Blízkom východe, po radikalizácii sa presťahoval do Petrohradu a získal ruské občianstvo, uviedol washingtonský think-tank Center for Strategic and International Studies.
Minulý rok Európska únia pridala The Base na zoznam teroristických organizácií. Uvalené sankcie znamenajú pre členov skupiny zákaz cestovania, zmrazenie majetku v EÚ a zákaz pre fyzické či právnické osoby v EÚ poskytovať im financie.
