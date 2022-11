Španielsko zažalovalo taliansku firmu za 14-násobnú cenu lieku

Madrid 14. novembra (TASR) - Španielsko udelilo talianskej farmaceutickej firme Leadiant pokutu vo výške viac 10,2 milióna eur za to, že svoj liek na vzácne genetické ochorenie cerebrotendinózna xantomatóza (CTX) predávala za príliš vysokú cenu. V pondelok to oznámil španielsky protimonopolný úrad. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa protimonopolného úradu talianska firma zneužila svoje dominantné postavenie na trhu, keďže v Španielsku je jediným dodávateľom lieku na CTX. Na toto ochorenie v Španielsku trpí menej ako 50 ľudí a liek od spoločnosti Leadiant je pre nich životne dôležitý.



Spoločnosť si za predaj lieku s tou istou aktívnou látkou pýtala 14-krát vyššiu sumu ako v roku 2010. Po novom bude musieť cenu tohto lieku odsúhlasiť i španielske ministerstvo zdravotníctva.



Firma Leadiant dostala vlani pokutu vo výške 20 miliónov eur aj od Holandska, pričom išlo o ten istý problém – za 100 tabliet lieku na CTX si v roku 2008 pýtala 46 eur, zatiaľ čo v roku 2019 to bolo už 14.000 eur.