Španielsko zažilo vlani svoj dosiaľ najteplejší rok

Madrid 15. mája (TASR) - Španielsko zažilo vlani vôbec najteplejší rok v histórii svojich meraní. Uviedlo to v piatok tamojšie ministerstvo životného prostredia, z ktorého správy citovala agentúra Reuters.



Priemerná teplota dosiahla v minulom roku v Španielsku 14,8 stupňov Celzia, čo je o 1,7 stupňa viac než priemerná teplota v predindustriálnom období (1850 - 1900) a zhruba o 1,5 stupňa viac než je cieľ stanovený v parížskej klimatickej dohode.



Až k 76 percentám z tohto nárastu došlo len za posledných 60 rokov. V uplynulom desaťročí pritom zaznamenalo Španielsko celkovo sedem zo svojich desiatich vôbec najteplejších rokov. Ministerstvo životného prostredia vo svojej správe varovalo, že priemerná teplota by sa do konca aktuálneho storočia mohla zvýšiť až o päť stupňov.



Koncentrácia skleníkových plynov taktiež v Španielsku dosiahla vlani historické maximum, a to aj napriek dočasnému zníženiu emisií spôsobenému epidemiologickými opatreniami zavedenými na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.



Španielsko zažilo vlani tri vlny horúčav, z ktorých jedna bola v tejto krajine dokonca historicky najdlhšia. Krajinu okrem toho viackrát zasiahol príval extrémneho počasia, vrátane zimnej búrky Gloria, ktorá v januári 2020 vyčíňala na pobreží Stredozemného mora a vyžiadala si 13 obetí na životoch.



Poslanci španielskeho parlamentu vo štvrtok schválili návrh zákona o klimatických zmenách, ktorého cieľom je dosiahnuť do roku 2050 tzv. uhlíkovú neutralitu. Ľavicové strany označujú tempo znižovania emisii za príliš neambiciózne. Vytýčené ciele by sa mali ešte revidovať v roku 2023.



Agentúra Reuters pre porovnanie uvádza, že Nemecko sa nedávno zaviazalo k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality už do roku 2045, zatiaľ čo Čína až do roku 2060.



Vlaňajší rok označili za doteraz najteplejší zaznamenaný v Európe a zároveň jeden z troch celosvetovo najteplejších aj Európska únia a Organizácia Spojených národov.