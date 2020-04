Španielsko zaznamenalo 567 úmrtí na COVID-19

Madrid 14. apríla (TASR) - Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 dosiahol v utorok v Španielsku 18.056 po tom, ako za posledných 24 hodín zaznamenali 567 nových prípadov. Je to o 50 viac ako v pondelok, informoval na svojej stránke denník El Mundo.



Koronavírusom SARS-CoV-2 je v krajine na základe údajov španielskeho ministerstva zdravotníctva nakazených 172.541 osôb. Od pondelka zaznamenali 3045 nových prípadov nákazy (nárast o 1,8 percenta).



Španielska vicepriemiérka Carmen Calvová, ktorá mala v marci pozitívny test na koronavírus, oznámila, že sa z nákazy zotavila a vracia sa do práce.



Koordinátor ministerstva zdravotníctva pre boj s koronavírusom Fernando Simón sa tiež vracia do práce po tom, ako musel po potvrdení nákazy zotrvať v domácej izolácii. Ministerka Caroline Dariasová sa podľa El Mundo do svojho úradu po prekonaní nákazy vrátila v pondelok.