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Španielsko zaznamenalo rekordný počet úmrtí súvisiacich s horúčavami
Viaceré európske krajiny tento rok zaznamenali svoje najhorúcejšie máje.
Autor TASR
Madrid 3. júna (TASR) - Úmrtia 101 ľudí v Španielsku v máji súviseli s horúčavami, oznámilo v stredu tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Ide o najvyšší počet za jeden mesiac od začiatku meraní v roku 2015, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Toto číslo je 3,6-krát vyššie ako priemerný počet úmrtí súvisiacich s horúčavami zaznamenaných v máji za posledné desaťročie,“ uviedlo ministerstvo. Zdôraznilo, že ide o „významný vplyv epizód horúčav na zdravie, a to ešte pred začiatkom leta“.
Teplotné rekordy boli za mesiac máj podľa španielskej meteorologickej služby AEMET prekonané vo viacerých mestách, najmä na severe krajiny. Od začiatku meraní v roku 2015 do leta 2025 zomrelo v Španielsku na príčiny „pripísateľné vysokým teplotám“ celkovo 27.564 ľudí, uviedlo ministerstvo.
Najsmrteľnejšími boli roky 2022 so 4789 úmrtiami a 2025 s 3832 úmrtiami. Práve vlani Španielsko evidovalo najhorúcejšie leto s priemernou teplotou 24,2 stupňa Celzia, uviedol AEMET.
Viaceré európske krajiny tento rok zaznamenali svoje najhorúcejšie máje. Vedci tvrdia, že klimatická zmena spôsobená človekom zosilňuje extrémy a poveternostné javy, ako sú vlny horúčav, suchá a záplavy, sú čoraz intenzívnejšie a častejšie.
„Toto číslo je 3,6-krát vyššie ako priemerný počet úmrtí súvisiacich s horúčavami zaznamenaných v máji za posledné desaťročie,“ uviedlo ministerstvo. Zdôraznilo, že ide o „významný vplyv epizód horúčav na zdravie, a to ešte pred začiatkom leta“.
Teplotné rekordy boli za mesiac máj podľa španielskej meteorologickej služby AEMET prekonané vo viacerých mestách, najmä na severe krajiny. Od začiatku meraní v roku 2015 do leta 2025 zomrelo v Španielsku na príčiny „pripísateľné vysokým teplotám“ celkovo 27.564 ľudí, uviedlo ministerstvo.
Najsmrteľnejšími boli roky 2022 so 4789 úmrtiami a 2025 s 3832 úmrtiami. Práve vlani Španielsko evidovalo najhorúcejšie leto s priemernou teplotou 24,2 stupňa Celzia, uviedol AEMET.
Viaceré európske krajiny tento rok zaznamenali svoje najhorúcejšie máje. Vedci tvrdia, že klimatická zmena spôsobená človekom zosilňuje extrémy a poveternostné javy, ako sú vlny horúčav, suchá a záplavy, sú čoraz intenzívnejšie a častejšie.