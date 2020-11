Španielsko zaznamenalo viac ako 40.000 úmrtí spojených s koronavírusom

Madrid 11. novembra (TASR) - Španielske ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo, že zahraniční turisti, ktorí cestujú do Španielska z krajín s vysokým výskytom nákazy koronavírusom, sa budú musieť preukázať negatívnym testom, píše agentúra AP.



Od 23. novembra budú cestujúci do Španielska z tzv. rizikových krajín povinní vyplniť osobitný formulár vydaný tamojším ministerstvom zdravotníctva, kde uvedú, či boli za uplynulých 72 hodín pred príchodom do Španielska negatívne testovaní na koronavírus, uviedol španielsky denník El País. Formulár musí byť v španielskom, prípadne anglickom jazyku a cestujúci sa ním môžu preukázať v papierovej aj elektronickej podobe.



Krajina sa rozhodla zaviesť nové opatrenia v súvislosti so stúpajúcim počtom nakazených a úmrtí spojených s koronavírusom. Nákaze v Španielsku podľa agentúry AFP na základe stredajších údajov dosiaľ podľahlo viac ako 40.000 ľudí, pričom krajina od začiatku pandémie zaznamenala viac ako 1,4 milióna nakazených. Počet nových prípadov podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva stále stúpa.



Španielsko sa tak stalo v poradí štvrtou krajinou Európskej únie s najvyšším počtom úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19. Na prvých troch miestach sa nachádzajú Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Taliansko.