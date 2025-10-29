Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. október 2025Meniny má Klára
< sekcia Zahraničie

Španielsko zhabalo 20 ton hašiša v nákladných autách s paprikami

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Obe autá dorazili do španielskeho prístavu Algeciras z marockého Tangeru.

Autor TASR
Madrid 29. októbra (TASR) - Španielska polícia v stredu uviedla, že v chladiarenských nákladných vozidlách prevážajúcich papriku z Maroka našla ukrytých 20 ton konopnej živice. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Polícia vo vyhlásení uviedla, že jej príslušníci zastavili 21. októbra v juhošpanielskej provincii Cádiz nákladné auto s 12 tonami konopnej živice v tajných priehradkách za debnami so zelenou paprikou. O tri dni neskôr zastavili neďaleko Granady druhé vozidlo s ôsmimi tonami.

Obe autá dorazili do španielskeho prístavu Algeciras z marockého Tangeru. V súvislosti so záťahom bolo zatknutých a uväznených dvadsať ľudí obvinených z pašeráctva drog a organizovaného zločinu.

Vyšetrovatelia uviedli, že pašeráci využívali osobné autá na pozorovanie a obchádzanie policajných hliadok. Niektoré drogy boli balené v obaloch pripomínajúcich sladkosti s cieľom „zaujať mladších užívateľov“. Španielska polícia v spolupráci s marockými kolegami v rámci operácie zhabala deväť vozidiel, automatickú pištoľ a viac ako 7000 eur v hotovosti.

Španielsko je jedným z hlavných vstupných bodov pre obchod s drogami do Európy, najmä pre svoju geografickú blízkosť k Maroku a silné napojenie na Latinskú Ameriku. Maroko je známe produkciou a vývozom hašišu (konopnej živice), Latinská Amerika zas kokaínom.
.

Neprehliadnite

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR