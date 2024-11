Španielsko zlegalizuje pobyt desaťtisícov migrantov ročne

Madrid 19. novembra (TASR) - Španielsko v najbližších troch rokoch zlegalizuje pobyt približne 300.000 prisťahovalcov bez dokladov ročne. Vzhľadom na starnúcu populáciu sa takto snaží rozšíriť svoje pracovné sily. Oznámila to v utorok ministerka pre migráciu Elma Saizová, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.



Španielsko pod vedením ľavicovej menšinovej koaličnej vlády je značne ústretové voči migrantom, hoci iné európske krajiny ako Taliansko a Nemecko sa snažia sprísniť kontrolu hraníc.



"Španielsko si musí vybrať medzi tým, či bude otvorenou, prosperujúcou krajinou, alebo krajinou uzavretou a chudobnou, a my sme si zvolili prvú možnosť," povedala Saizová. Krajina podľa nej potrebuje ročne približne 250.000 až 300.000 zahraničných pracovníkov platiacich dane, aby si udržala kvalitu sociálnych služieb. Aktuálne takmer tri milióny cudzincov tvoria skoro 14 percent prispievateľov do španielskeho sociálneho systému.



Reforma skráti a zjednoduší právne a administratívne postupy pre získanie povolení na prácu a pobyt. Migranti sa budú môcť zaregistrovať buď ako živnostníci alebo zamestnanci, a dostanú ďalšie pracovnoprávne záruky.



Španielska ekonomika je najrýchlejšie rastúcou v EÚ. Vďačí za to prílevu kvalifikovaných imigrantov z Latinskej Ameriky, ktorý zaplnili nedostatok pracovných síl v oblastiach ako technológie či ubytovacie a pohostinské služby.



Reforma zahŕňa aj dlhšie víza. Uchádzačom o prácu ich predĺžia z troch na 12 mesiacov, ľudia so študentskými vízami budú môcť pracovať 30 hodín týždenne. Nelegálni migranti budú musieť žiť v Španielsku dva namiesto doterajších troch rokov, aby mali automaticky právo na vízum.



Podľa októbrového prieskumu pre noviny El País a rádio Cadena Ser si 57 percent Španielov myslí, že imigrácie je "priveľa" a 54 percent sa domnieva, že podiel prisťahovalcov je vyšší ako oficiálny údaj vlády - 18,5 percenta obyvateľov krajiny je narodených v zahraničí.