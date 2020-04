Španielsko zmierni obmedzenia pre deti, umožní im tráviť čas vonku

Madrid 18. apríla (TASR) - Španielsko, ktoré je jednou z krajín najviac postihnutých pandémiou koronavírusu, predĺži platnosť celoštátnych karanténnych opatrení do 9. mája. Oznámil to v sobotu španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorého citovala agentúra AFP.



Zároveň však avizoval mierne uvoľnenie niektorých obmedzení pohybu obyvateľstva tak, aby deti mohli od 27. apríla tráviť čas aj vonku.



Deti budú môcť "vychádzať zo svojich domovov na určitý čas na každodennej báze," uviedol Sánchez. Konkrétne detaily sa podľa neho dopracujú po konzultácii s odborníkmi, uvádza agentúra AP.



Karanténne opatrenia, ktoré patria k najprísnejším v Európe, platia v Španielsku od 14. marca. Aktuálne platia do 26. apríla a ich predĺženie do 9. mája bude musieť ešte schváliť parlament.



Počet úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 už v Španielsku prekročil hranicu 20.000 po tom, čo v dôsledku nákazy novým koronavírusom zomrelo za 24 hodín ďalších 565 ľudí. Celkovo tam evidujú 20.043 úmrtí a 191.726 nakazených.