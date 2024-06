Španielsko znepokojuje nadchádzajúca návšteva argentínskeho prezidenta

Madrid 21. júna (TASR) - Španielske ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo vo štvrtok dôrazný nesúhlas s porušením zaužívaných diplomatických noriem, ktorého sa údajne dopustil argentínsky prezident Javier Milei. Ten má v piatok pricestovať na návštevu tejto krajiny, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Mileiovi počas návštevy udelia cenu inštitútu Instituto Juan de Mariana (IJM). Takisto si prevezme medailu od Isabel Díazovej Ayusovej, predsedníčky vlády autonómneho spoločenstva Madrid. V programe však nemá stretnutie so španielskym kráľom Filipom VI., ani s premiérom Pedrom Sánchezom či ministrom zahraničných vecí Josém Manuelom Albaresom.



"Je veľmi prekvapivé a neobvyklé, že prezident inej krajiny počas žiadnej zo svojich návštev Španielska nežiada o stretnutie so svojím náprotivkom, ako to robia všetky (iné) hlavy štátov na svete," uviedlo španielske ministerstvo zahraničných vecí.



Označilo to za odchýlku od zaužívaných diplomatických noriem. Zároveň však vyjadrilo presvedčenie, že si Milei počas návštevy bude ctiť španielske inštitúcie a vyhne sa takým prejavom, aké by boli v Španielsku považované za neslušné.



Denník El País vo štvrtok informoval, že Milei žiadal o stretnutie s kráľom Filipom, no kráľovský palác mu v tomto smere nevyhovel.



Milei navštívil Španielsko aj v máji tohto roka, pričom odmietol stretnutie s poprednými predstaviteľmi krajiny, pripomína Reuters. Počas prejavu na zhromaždení krajnej pravice zároveň vtedy v Madride označil manželku španielskeho premiéra Sáncheza za skorumpovanú a socializmus nazval prekliatym a karcinogénnym.



Španielsko následne natrvalo odvolalo svoju veľvyslankyňu z Buenos Aires, pretože Milei sa odmietol ospravedlniť a Sáncheza označil za arogantného.



Sánchezovu manželku Begoňu Gómezovú predbežne vyšetrujú pre obvinenia z korupcie aj konflikt záujmov, pripomína Reuters. Ona aj premiér však obvinenia odmietajú.