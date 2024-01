Madrid 9. januára (TASR) - Španielsko znovu zavádza povinné nosenie rúšok v nemocniciach a ďalších zdravotníckych zariadeniach. Dôvodom je nárast prípadov chrípky aj ochorenia COVID-19 v tejto krajine. Opatrenie ohlásila v pondelok večer španielska ministerka zdravotníctva Mónica Garcíová. Platiť začne v stredu, pričom sa nebude týkať lekární, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Garcíová opatrenie ohlásila po tom, ako absolvovala stretnutie s predstaviteľmi španielskych autonómnych spoločenstiev. Španielsko, ktoré v roku 2020 vážne zasiahla prvá vlna pandémie ochorenia COVID-19, zvažovalo takéto opatrenie už niekoľko dní, konečné rozhodnutie však odďaľovali práve nezhody medzi vládami jednotlivých spoločenstiev.



"Od pandémie sme sa poučili," povedala po zmienenej schôdzke Garcíová. "Poriadne sme sa zamysleli nad otázkou nosenia rúšok, aby sme ochránili predovšetkým zdravotné strediská a nemocnice, a aby sme ochránili pacientov rovnako ako zamestnancov," dodala ministerka. Nosenie rúšok pritom označila za vedecky podložené "účinné opatrenie".



Lekári v Španielsku už dlhšie upozorňujú na narastajúci počet prípadov chrípky, covidu a iných respiračných vírusových ochorení. Samotná Garcíová sa za návrat k rúškam v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach vyslovila už piatok na platforme X. Aj autonómne spoločenstvá Valencia a Katalánsko na východe Španielska taktiež v piatok avizovali, že budú v takýchto zariadeniach vyžadovať nosenie rúšok, a to ako zo strany zamestnancov, tak aj pacientov.



Španielsko zavádzalo počas pandémie jedeny z najprísnejších lockdownov na svete, pričom nosenie rúšok tam bolo povinné na mnohých miestach a ľudia to rešpektovali. Rúška sa tam až do júla 2023 vyžadovali na miestach ako sú nemocnice, domovy dôchodcov či lekárne.