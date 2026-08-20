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Španielsko zriadilo v Ceute dočasné ubytovanie pre 1800 migrantov
Približne 72.000 až 80.000 migrantov preniklo cez hranicu do Ceuty 30. a 31. júla, ale drvivá väčšina z nich sa už vrátila do Maroka.
Autor TASR
Madrid 20. augusta (TASR) - Španielska vláda vo štvrtok oznámila vytvorenie dočasných ubytovacích zariadení pre 1800 migrantov vo svojej exkláve Ceuta na severe Afriky. Chce tak zmierniť humanitárnu krízu po masovom príchode migrantov zo susedného Maroka minulý mesiac, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Približne 72.000 až 80.000 migrantov preniklo cez hranicu do Ceuty 30. a 31. júla, ale drvivá väčšina z nich sa už vrátila do Maroka.
Tisíce migrantov, ktorí v Ceute zostali, však majú problém dostať sa k jedlu, vode, ubytovaniu či sanitárnym zariadeniam. Zdroje španielskeho autonómneho mesta sú preťažené a mnohí z nich už približne tri týždne spia na uliciach alebo na pláži. Mimovládne organizácie upozorňujú, že obzvlášť zraniteľné sú ženy a dievčatá.
Nové ubytovacie zariadenia majú podľa španielskeho ministerstva pre migráciu slúžiť ako dočasné prijímacie centrá, ktoré sa budú postupne rozširovať podľa toho, ako budú dokončené úpravy ďalších plánovaných priestorov.
Cieľom dobrovoľného presunu migrantov je podľa ministerstva poskytnúť im „alternatívne ubytovanie a priestor na prijatie“, aby nemuseli nocovať na uliciach či pláži.
Ministerka pre migráciu Elma Saizová v stredu oznámila, že vláda plánuje presunúť z Ceuty na španielsku pevninu približne 500 obzvlášť zraniteľných maloletých bez sprievodu.
Budúcnosť migrantov vyvolala politický spor medzi ľavicovou španielskou vládou a španielskymi regiónmi vedenými konzervatívnou Ľudovou stranou (PP) a krajne pravicovou stranou Vox. Tie odmietajú v rámci platných právnych predpisov prijímať maloletých bez sprievodu.
Približne 72.000 až 80.000 migrantov preniklo cez hranicu do Ceuty 30. a 31. júla, ale drvivá väčšina z nich sa už vrátila do Maroka.
Tisíce migrantov, ktorí v Ceute zostali, však majú problém dostať sa k jedlu, vode, ubytovaniu či sanitárnym zariadeniam. Zdroje španielskeho autonómneho mesta sú preťažené a mnohí z nich už približne tri týždne spia na uliciach alebo na pláži. Mimovládne organizácie upozorňujú, že obzvlášť zraniteľné sú ženy a dievčatá.
Nové ubytovacie zariadenia majú podľa španielskeho ministerstva pre migráciu slúžiť ako dočasné prijímacie centrá, ktoré sa budú postupne rozširovať podľa toho, ako budú dokončené úpravy ďalších plánovaných priestorov.
Cieľom dobrovoľného presunu migrantov je podľa ministerstva poskytnúť im „alternatívne ubytovanie a priestor na prijatie“, aby nemuseli nocovať na uliciach či pláži.
Ministerka pre migráciu Elma Saizová v stredu oznámila, že vláda plánuje presunúť z Ceuty na španielsku pevninu približne 500 obzvlášť zraniteľných maloletých bez sprievodu.
Budúcnosť migrantov vyvolala politický spor medzi ľavicovou španielskou vládou a španielskymi regiónmi vedenými konzervatívnou Ľudovou stranou (PP) a krajne pravicovou stranou Vox. Tie odmietajú v rámci platných právnych predpisov prijímať maloletých bez sprievodu.