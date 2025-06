Španielsko zrušilo zmluvu na výrobu protitankových striel

Madrid 3. júna (TASR) - Španielsko zrušilo dohodu o protitankových raketových systémoch, ktoré mala v Madride vyrábať dcérska spoločnosť izraelskej firmy, informovalo v utorok tamojšie ministerstvo obrany. Madrid sa týmto krokom snaží odkloniť od izraelskej vojenskej technológie, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Rozhodnutie španielskej vlády zrušilo licenciu na 168 protitankových riadených striel SPIKE LR2 v odhadovanej hodnote približne 285 miliónov eur. Podľa tamojších médií by tieto systémy vyvinula v Španielsku spoločnosť Pap Tecnos, dcérska spoločnosť izraelskej firmy Rafael Advanced Defense Systems so sídlom v Madride.



„Cieľ je jasný... úplné odklonenie od izraelskej technológie,“ povedala novinárom hovorkyňa španielskej vlády Pilar Alegríová a dodala, že jej predstavitelia skúmajú „dôsledky zrušenia“.



Izraelské ministerstvo obrany odkázalo otázky týkajúce sa tohto rozhodnutia spoločnosti Rafael. Tá pre agentúru AP uviedla, že o zrušení zmluvy nevie. Spoločnosť Pap Tecnos sa bezprostredne nevyjadrila.



Španielsko schválilo dohodu o výrobe protitankových striel 3. októbra 2023 – štyri dni pred útokom militantov z hnutia Hamas na Izrael, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gaze. Úrady v tom čase argumentovali, že systémy používané španielskymi ozbrojenými silami sú zastarané a mali by sa nahradiť modernejšími.



Španielska vláda tvrdí, že 2. októbra 2023 prestala vyvážať zbrane do Izraela. Existujú však správy, že niektoré zásielky sa do krajiny dostali.



Španielsko formálne uznalo Palestínsky štát v máji 2024 spolu s Nórskom a Írskom.