Španielsko zverejní zoznam symbolov, ktoré majú byť odstránené
Od roku 2022 má Španielsko nový zákon o demokratickej pamäti, ktorý má uctiť obete diktatúry a vyvíjať tlak na miestne samosprávy, aby odstránili symboly Francovho režimu.
Autor TASR
Madrid 22. októbra (TASR) - Španielska ľavicová vláda v novembri zverejní zoznam symbolov diktatúry generála Francisca Franca, ktoré majú byť odstránené z verejných priestranstiev, oznámil v stredu premiér Pedro Sánchez. Tento krok časovo koliduje s 50. výročím smrti generála Franca, ktorý v občianskej vojne so státisícmi obetí zvrhol demokratickú republiku a potom diktátorsky vládol od roku 1939 až do svojej smrti 20. novembra 1975, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Sánchez v stredu poslancom parlamentu povedal, že jeho vláda do konca novembra zverejní „kompletný zoznam frankistických symbolov, aby mohli byť konečne odstránené z našej krajiny a z našich ulíc“.
Aktivistická skupina Debería Desaparecer (Malo by to zmiznúť), vytvorená v roku 2022 s cieľom vytipovať hmatateľné pozostatky diktatúry, tvrdí, že stále stojí viac než 6000 takýchto symbolov. Jedným z najvýznamnejších je 50 metrov vysoký víťazný oblúk v Madride, postavený v 50. rokoch 20. storočia na rušnom kruhovom objazde na oslavu víťazstva Francovými fašistami podporovaných nacionalistov v občianskej vojne.
Po Francovej smrti sa v Španielsku začal postupný prechod k demokracii, ktorý v roku 1977 potvrdili demokratické voľby a prijatie novej ústavy. Mnohé symboly Francovej diktatúry v Španielsku napriek tomu zostali nedotknuté a bývalí predstavitelia Francovho režimu aj protifrankistickí aktivisti zostali nepotrestaní – pred trestným stíhaním ich chránil zákon o amnestii schválený parlamentom v roku 1977.
Snaha o vyrovnanie sa s minulosťou v posledných desaťročiach nabrala na obrátkach: v roku 2007 vtedajší socialistický premiér José Luis Rodríguez Zapatero predstavil zákon o historickej pamäti, ktorý od verejných inštitúcií vyžadoval, aby odstránili frankistickú ikonografiu z verejných priestranstiev.
Tieto snahy sa zintenzívnili v roku 2018, keď sa funkcie predsedu vlády ujal socialista Sánchez. Jeho vláda dala v roku 2019 exhumovať Francove pozostatky a z impozantného mauzólea v Údolí padlých pri Madride ich dala previezť do diskrétnejšej rodinnej hrobky na verejnom cintoríne na predmestí španielskej metropoly. Stalo sa tak v snahe zabrániť tomu, aby sa Francova hrobka stala pútnickým miestom pre podporovateľov krajnej pravice.
Od roku 2022 má Španielsko nový zákon o demokratickej pamäti, ktorý má uctiť obete diktatúry a vyvíjať tlak na miestne samosprávy, aby odstránili symboly Francovho režimu.
Hlavná opozičná konzervatívna Ľudová strana (PP) je proti odstráneniu symbolov z Francovej éry – tieto snahy označuje za politicky motivované a škodlivé pre národnú jednotu.
