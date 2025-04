Španielsko zvýši výdavky na obranu na úroveň dvoch percent HDP

Madrid 22. apríla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v utorok vyhlásil, že jeho vláda tento rok zvýši výdavky na obranu o 10,5 miliárd eur a splní tak cieľ NATO vynaložiť na obranu dve percentá HDP. V minulosti sa Madrid zaviazal splniť dvojpercentnú úroveň výdavkov až do roku 2029. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AP a DPA.



Podľa Sáncheza zvýšenie financií bude smerovať na telekomunikácie, kybernetickú bezpečnosť a nákup vojenského vybavenia, ako aj na zvýšenie platov a nábor do ozbrojených síl.



Madrid minulý rok vynaložil na obranu len 1,3 percent HDP, čo bolo najmenej zo všetkých členských štátov NATO. Krajina sa dostala ešte pod väčší tlak, keď americký prezident Donald Trump oznámil, že bezpečnostné priority jeho administratívy nezahŕňajú NATO. Opakovane obviňoval európskych lídrov, že na vlastnú obranu nevykladajú dostatočné prostriedky a naliehal na nich, aby výdavky na obranu zvýšili až na úroveň päť percent HDP.



Sánchez uviedol, že je čas, aby Španielsko „prevzalo kontrolu nad vlastným osudom“ a prispelo k prezbrojeniu Európy. „Ak by ste sa ma pred rokmi opýtali na investičné priority mojej vlády v oblasti bezpečnosti a obrany, je zrejmé, že moja odpoveď by bola iná,“ povedal premiér. „Nie preto, že by sa zmenili naše hodnoty... ale preto, že sa zmenil svet,“ vysvetlil.



Podľa Sáncheza si opatrenie nevyžaduje súhlas parlamentu, hoci ho chce španielskym zákonodarcom poriadne predstaviť. Vyzval na „odloženie straníckych záujmov a myslenie v záujme krajiny a Európy“. Dodal, že na navýšenie financií na obranu nebudú potrebné žiadne škrty v sociálnych výdavkoch ani dodatočné daňové opatrenia.