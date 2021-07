Sex bez jasného súhlasu budú v Španielsku považovať za znásilnenie

Na archívnej snímke španielsky premiér Pedro Sánchez, 21. júna 2021 v Barcelone. Foto: TASR/AP

Madrid 7. júla (TASR) - Španielská vláda v utorok schválila návrh zákona, ktorý sprísni zákony krajiny namierené proti znásilneniu tým, že sa bude vyžadovať jasný súhlas k vykonaniu pohlavného styku, informovala agentúra AFP.Podľa nového návrhu zákona už viac nemožno považovať "", uviedla hovorkyňa španielskej vlády María Jesús Monterová.Španielsky návrh zákona bol inšpirovaný podobnou legislatívou, ktorá v Švédsku vstúpila do platnosti v roku 2018.Návrh zákona bude považovať sexuálny styk bez jasného súhlasu za znásilnenie, taktiež navrhuje odňatie slobody za sexuálne obťažovanie na pracovisku a za trestný čin by sa malo považovať aj hvízdanie po cudzincoch na ulici, ktoré bude klasifikované ako sexuálne obťažovanie neznámeho človeka na ulici. Návrh zákona tiež klasifikuje ako trestný čin nútené manželstvo a zmrzačenie genitálií a sprísňuje zákony namierené proti pasáctvu." napísal na sociálnu sieť Twitter španielsky premiér Pedro Sánchez po tom, ako vláda schválila návrh zákona, ktorý podľa neho ochráni "".Návrh zákona teraz vláda posunie do parlamentu, kde o ňom budú rokovať a hlasovať poslanci pravdepodobne v septembri, uvádza AFP.Toto opatrenie španielska vláda prijala v súvislosti so známym prípadom hromadného znásilnenia 18-ročnej ženy z roku 2016. Ženu znásilnili piati muži, pričom dvaja si tento čin aj natáčali. Na videu možno vidieť, že žena počas celého aktu mlčí, čo sudca interpretoval ako súhlas, a mužov preto usvedčil z trestného činu sexuálneho zneužitia a nie zo závažnejšieho činu sexuálneho útoku, ktorý zahŕňa aj znásilnenie.