Španielsko:Ukrajinskí vojaci skončili výcvik na obsluhu tankov Leopard

Madrid 13. marca (TASR) - Desiatky ukrajinských vojakov v pondelok dokončili v Španielsku štvortýždňový vojenský výcvik zameraný na obsluhu tankov Leopard 2A4. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



Celkovo sa na výcviku v severošpanielskom meste Zaragoza zúčastnilo 40 tankistov a 15 mechanikov, uviedla španielska armáda vo vyhlásení.



"Bolo to intenzívne," uviedol kapitán Contreras. Novinárom sa predstavil iba pod svojou hodnosťou a priezviskom. Podľa neho sa Ukrajinci vrátia domov "s veľmi akceptovateľnými znalosťami" o tankoch Leopard.



"Hoci ide o odlišné tanky, veľa systémov sa zhoduje, čo veci uľahčilo. To spolu s motiváciou, ktorú si vojaci priniesli, a ich túžbou učiť sa, ich veľmi dobre pripravilo na obnovenie boja," uviedol Contreras.



Jeden z ukrajinských vojakov, ktorí sa na výcviku zúčastnili, mal na rukáve pod ukrajinskou vlajkou nášivku "sloboda alebo smrť", všíma si Guardian.



Dodávka západných tankov Kyjevu je súčasťou vojenskej pomoci Nemecka a ďalších krajín, aby sa ukrajinské sily dokázali brániť pred ruskými inváznymi jednotkami. Španielsko prisľúbilo, že na jar Ukrajine dodá šesť tankov Leopard 2 nemeckej výroby.



Na tejto iniciatíve sa podieľajú aj Nemecko, Portugalsko, Poľsko, Nórsko či Kanada.