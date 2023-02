Španielsku nepovolili reexport protilietadlových zbraní na Ukrajinu

Zürich 10. februára (TASR) — Švajčiarska vláda v piatok zamietla žiadosť Španielska o povolenie reexportu protilietadlových zbraní švajčiarskej výroby na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Madrid požiadal v januári Bern o povolenie poslať na Ukrajinu dva protilietadlové systémy vybavené 35-milimetrovými kanónmi. Švajčiarsko však žiadosť zamietlo. Rovnako to predtým urobilo v prípade Dánska a Nemecka, ktoré chceli Ukrajine na pomoc v boji proti ruským inváznym silám poslať obrnené vozidlá a muníciu švajčiarskej výroby.



Vývoz švajčiarskych zbraní a iného vojenského vybavenia nepovoľuje zákon o vojenskom materiáli v prípadoch, že majú putovať do krajiny, ktorá je zapojená do ozbrojeného konfliktu.



Švajčiarsky parlament však momentálne skúma návrh zákona predložený 3. februára, ktorého cieľom je zmierniť toto obmedzenie, informuje spravodajská televízia CNN. Stanica zároveň pripomína, že Švajčiarsko už na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu porušilo princíp neutrality a prijalo voči Rusku rovnaké sankcie ako Európska únia, čo zdôvodnilo "mimoriadnou situáciou".