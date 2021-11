Španielsku pomáha vysoká zaočkovanosť, hlási nízku mieru nákazy

Madrid 11. novembra (TASR) - Miera nákazy koronavírusom v Španielsku patrí medzi najnižšie v Európe. Krajina má pritom najvyššiu mieru zaočkovanosti proti covidu spomedzi veľkých európskych krajín. Odborníci však napriek tomu varujú, že Španielsko môže byť v súvislosti s pandémiou stále zraniteľné, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Španielsko je jednou z krajín, ktoré pandémia koronavírusu zasiahla medzi prvými. V súčasnosti, keď mnohé európske krajiny hlásia rekordné počty nakazených, má však Španielsko jednu z najnižších mier nákazy.



Za uplynulých 14 dní tam zaznamenali 63 prípadov na 100.000 obyvateľov. Podľa AFP je však táto hodnota približne dvakrát vyššia v Taliansku, šesťkrát v Nemecku a v Poľsku a 12-krát v Británii.



Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu uviedol, že vývoj pandémie sa uberá "pozitívnym" smerom a "máme viac ako dosť dôvodov na to, aby sme boli hrdí na to, čo sme dosiahli".



Približne 79 percent španielskej populácie je plne zaočkovaných proti koronavírusu. Pre porovnanie - v Británii a Nemecku je to iba 67 percent.



Miera zaočkovanosti je síce iba mierne vyššia ako vo Francúzsku alebo Taliansku, avšak v Španielsku je oveľa vyššie percento ľudí vyšších vekových kategórii, ktorí sú proti koronavírusu zaočkovaní. Až 99 percent obyvateľov Španielska starších ako 70 rokov totiž dostalo vakcínu proti covidu.



Podľa výskumného pracovníka z biomedicínskeho inštitútu vo Valencii Inakiho Comasa pomáha Španielsku pri boji s koronavírusom aj mierne podnebie, ktoré spomaľuje prenos vírusu pri hromadných podujatiach konajúcich sa vo vonkajších priestoroch.



Odborníci však varujú, že s príchodom chladnejšieho počasia, postupným oslabovaním ochrany, ktorú poskytujú vakcíny a s novými variantami možno očakávať, že počet prípadov bude časom rásť.



"Miera nákazy môže byť vysoká, ak sú však ľudia zaočkovaní a nevyvinie sa u nich ťažký priebeh ochorenia, nie je to problém," uviedol Comas.