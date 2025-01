Španielsku verziu webstránky Bieleho domu zrušili

Washington 23. januára (TASR) - Webová stránka Bieleho domu je od nástupu staronového prezidenta Donalda Trumpa do úradu dostupná iba v anglickom jazyku. Španielska verzia webu je nefunkčná od odchodu Joea Bidena z funkcie, informuje o tom TASR podľa agentúry AFP.



V pondelok po inaugurácii Trumpov tím zmenil obsah a dizajn webovej stránky vrátane oficiálneho loga Bieleho domu. Súčasťou zmien je aj vypnutie španielskej verzie stránky s doménou .es.



Rozhodnutie už kritizovali predstavitelia demokratickej strany. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer Trumpa vyzval, aby španielsku verziu webu opätovne spojazdnil. "Odstránenie tohto (informačného) zdroja sťažuje mnohým Američanom prístup k dôležitým informáciám a vôbec neprispieva k zníženiu cien potravín," vyhlásil Schumer. Odkazoval na vlnu inflácie, ktorá bola podľa niektorých voličov hlavným dôvodom, prečo volili Trumpa.



Spojené štáty oficiálne nemajú úradný jazyk, ale najrozšírenejším jazykom v krajine je angličtina. Na druhom mieste je španielčina, ktorou podľa think tanku Hispanic Council plynule hovorí až 43 miliónov Američanov.



Trump ihneď po nástupe do úradu oznámil opatrenia na zamedzenie migrácie najmä cez južnú hranicu, kde denne prúdi do USA množstvo španielsky hovoriacich prisťahovalcov.



AFP pripomína, že voliči s hispánskym pôvodom významne pomohli Trumpovi víťazstvu v novembrových prezidentských voľbách.