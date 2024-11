Španielsky denník La Vanguardia prestane publikovať na sieti X

Madrid 14. novembra (TASR) - Španielsky denník La Vanguardia vo štvrtok oznámil, že prestane uverejňovať svoje správy na sociálnej mediálnej platforme X Elona Muska, ktorá sa podľa tohto denníka stala "dezinformačnou sieťou". TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Rozhodnutie barcelonského denníka prichádza deň po tom, ako aj britský The Guardian oznámil, že prestane propagovať svoju žurnalistiku na sieti X, bývalom Twitteri, s odvolaním sa na "často znepokojujúci obsah" na tejto webovej platforme.



Denník La Vanguardia uviedol, že sieť X sa stala "komorou ozveny" plnou "konšpiračných teórií a dezinformácií", ktoré by pri "účinnom a rozumnom moderovaní" nemali taký vplyv.



Musk od kúpy platformy za 44 miliárd dolárov v roku 2022 zrušil tímy pre dôveru a bezpečnosť, obmedzil úsilie o moderovanie obsahu a vrátil na platformu známych konšpiračných teoretikov.



Nenávisť voči etnickým menšinám, mizogýnia a rasizmus boli medzi virálnymi príspevkami, ktoré porušujú ľudské práva, ale upútali pozornosť používateľov a priniesli viac peňazí prostredníctvom reklamy, dodal španielsky denník.



Odsúdil tiež nárast počtu botov šíriacich dezinformácie vrátane účtov so sídlom v Indii, ktoré komentovali ničivé októbrové záplavy v Španielsku, pri ktorých zahynulo 223 ľudí.



Katalánske noviny zároveň oznámili, že budú naďalej sledovať ľudí, podniky a inštitúcie na sieti X, aby informovali čitateľov o správach a diskusiách.



Ich novinári ju budú môcť naďalej používať "v rámci zásad zdržanlivosti a dodržiavania ľudských práv a slobody prejavu", ktoré sa od nich vyžadujú vo všetkých prostrediach.



Musk svojím používaním X neustále vyvoláva kontroverzie, najmä počas nedávnych prezidentských volieb v USA, keď podporil víťazného republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa.



Musk využil svoj osobný účet, ktorý má takmer 205 miliónov sledovateľov, aby ovplyvnil voličov v prospech Trumpa, ale jeho podnetné a zavádzajúce príspevky boli kritizované za zvyšovanie politického napätia.



Denník La Vanguardia začal vychádzať v roku 1881. Politicky sa vymedzuje ako liberálny a centristický. Napriek tomu, že je distribuovaný prevažne v Katalánsku, má štvrtý najvyšší náklad medzi novinami všeobecného záujmu v Španielsku.