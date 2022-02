Španielsky El País zverejnil odpovede USA a NATO na ruské návrhy

Na archívnej snímke ukrajinský vojak kráča v zákope na frontovej línii v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny vo štvrtok 27. januára 2022. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 28. decembra 2021 ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Moskva 2. februára (TASR) - Španielsky denník El País tvrdí, že sa dostal k dvom dôverným dokumentom obsahujúcim reakciu USA a NATO na požiadavky Ruska týkajúce sa bezpečnostných záruk. Informovali o tom v stredu viaceré ruské spravodajské weby.Podľa agentúry TASS sú oba dokumenty v angličtine, odpoveď Washingtonu má päť strán, reakcia NATO štyri.Spojené štáty vo svojej odpovedi deklarujú, že sú pripravené zvážiť dohody s Ruskom, ktoré by boli v záujme oboch krajín. USA - podobne ako aj NATO - však zdôrazňujú, že stoja za politikou "", ktorú v súčasnosti uplatňuje NATO.Severoatlantická aliancia - podľa textu zverejneného denníkom El País - nie je pripravená pristúpiť ani na iniciatívy, ktoré by mohli znížiť jej schopnosť chrániť svoje členské krajiny.Washington je súčasne ochotný diskutovať o "" tzv. princípu nedeliteľnosti bezpečnosti, ktorý schválila Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Práve naň sa Rusko odvolávalo vo svojich návrhoch.Spojené štáty vo svojej odpovedi varujú, že ďalšie hromadenie ruskej armády alebo agresia voči Ukrajine povedú k odvetným krokom zo strany Washingtonu a jeho spojencov. V odpovedi sa poznamenáva, že v súčasnosti USA a NATO, reagujúc na kroky Ruskej federácie, konajú len s "" silou a "" situácii.Podľa agentúry TASS Spojené štáty a NATO vo svojich odpovediach ponúkli Rusku "" o kontrole zbrojenia a opatreniach na predchádzanie incidentom medzi oboma stranami. Výmenou za to požadujú urýchlenú deeskaláciu na Ukrajine a stiahnutie ruských jednotiek a tzv. mierových síl z Krymu, Podnesterska, Južného Osetska a Abcházska, ktoré sa tam nachádzajú bez súhlasu legitímnych vlád Ukrajiny (Krym), Moldavska (Podnestersko) a Gruzínska (Južné Osetsko a Abcházsko).Navrhovaný dialóg o kontrole zbrojenia by mal zahŕňať aj diskusie o počte rakiet a predchádzaní vojenských incidentov a vzájomnom monitorovaní vojenských cvičení.Podľa dokumentov zverejnených denníkom El País Spojené štáty deklarovali pripravenosť diskutovať s Ruskom aj o možnosti inšpekcií zariadení protiraketovej obrany v Rumunsku a Poľsku - výmenou za inšpekcie ruských zariadení.USA vo svojej odpovedi - podľa El País - dodali, že túto otázku by "".Aliancia okrem toho vyzvala Rusko na spoločné konzultácie o znižovaní rizika vo vesmíre a naliehala na Moskvu, aby sa zdržala testovania protidružicových zbraní.Odpoveď aliancie NATO - podľa agentúry Interfax - obsahuje aj už medializovaný návrh na znovuotvorenie zastupiteľstiev v Bruseli a Moskve na uľahčenie dialógu.TASS pripomenula, že Rusko vznieslo svoje bezpečnostné požiadavky voči USA a NATO v polovici decembra. Žiadalo, aby aliancia odmietla prijímanie nových členov, predovšetkým Ukrajiny, a aby nerozmiestňovala svojich vojakov na území krajín, ktoré do aliancie NATO vstúpili po roku 1997.Washington a NATO odovzdali svoje odpovede Moskve koncom januára.Spojené štáty vtedy zároveň požiadali Rusko, aby nezverejňovalo obsah americkej odpovede, informoval podľa TASS denník The Washington Post. Moskva s tým síce súhlasila, ale ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov deklaroval, že by považoval za správne, aby verejnosť poznala obsah americkej odpovede.Ruský prezident Vladimir Putin v utorok povedal, že ruské úrady analyzujú reakcie Spojených štátov a NATO, ale "". Hovorca Kremľa uviedol, že Putin na návrhy Západu odpovie, keď to uzná za vhodné.