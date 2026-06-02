< sekcia Zahraničie
Španielsky Eurofighter novej generácie je pripravený na prvý let
Prvé tri nové stíhačky Eurofighter budú dodané letectvu ešte tento rok, potvrdil náčelník štábu španielskych vzdušných síl generál Francisco Braco Carbó.
Autor TASR
Madrid 2. júna (TASR) - Prvé lietadlo Eurofighter vyrobené v rámci španielskeho programu Halcon I opustilo továreň v Getafe južne od Madridu. Spoločnosť Airbus Defence and Space potvrdila, že je pripravené na prvý zábeh motora a letovú skúšku. TASR o tom píše podľa webu Defence Blog.
Prvé tri nové stíhačky Eurofighter budú dodané letectvu ešte tento rok, potvrdil náčelník štábu španielskych vzdušných síl generál Francisco Braco Carbó. Madrid podpísal zmluvu na dodávku 20 stíhačiek v júni 2022.
Eurofightery Španielsko prevádzkuje od roku 2003. Nová verzia Halcon I je vylepšená o radar E-Scan, ktorý mechanicky rotujúcu anténu nahrádza pevnou sústavou samostatných vysielacích a prijímacích modulov. Dokážu sledovať viacero cieľov súčasne, v milisekundách prepínať medzi režimami vzduch-vzduch a vzduch-zem, pracovať s oveľa nižšou pravdepodobnosťou zachytenia nepriateľskými systémami elektronického boja a vykonávať elektronické útočné funkcie proti nepriateľským senzorom.
Halcon I bude niesť rakety vzduch-vzduch Full Meteor poháňané prúdovým motorom s doletom viac ako 100 kilometrov. Výrazne to prevyšuje dosah súčasných rakiet AMRAAM a majú tiež vo výzbroji raketu vzduch-zem Brimstone III.
Dvadsať lietadiel Halcon I nahradí flotilu F-18 Hornet na leteckej základni Gando na Kanárskych ostrovoch. Táto poloha umožňuje plniť úlohu dozoru a protivzdušnej obrany pokrývajúcu prístupy k Gibraltárskemu prielivu a východoatlantické námorné trasy.
Španielsko v prípade dodávky Eurofighterov zvýšilo svoj pôvodný záväzok. V decembri 2024 podpísalo druhú zmluvu na 25 lietadiel v rámci programu Halcon II a predpokladá sa, že celková španielska objednávka dosiahne 115 Eurofighterov.
Prvý Eurofighter Typhoon sa dostal do prevádzky v roku 2003 a v následných výrobných sériách sa postupne zlepšovala jeho avionika, senzory a zbrane. Lietadlo štvrtej série (program Halcon I) obsahuje radar E-Scan v základnej výbave, nie ako dodatočnú montáž, má prepracované displeje v kokpite, vylepšený systém elektronického boja a kompletné spektrum nových kompatibilných zbraní. Motory Eurojet EJ200 umožňujú trvalý nadzvukový let bez prídavného spaľovania (supercruise).
Prvé tri nové stíhačky Eurofighter budú dodané letectvu ešte tento rok, potvrdil náčelník štábu španielskych vzdušných síl generál Francisco Braco Carbó. Madrid podpísal zmluvu na dodávku 20 stíhačiek v júni 2022.
Eurofightery Španielsko prevádzkuje od roku 2003. Nová verzia Halcon I je vylepšená o radar E-Scan, ktorý mechanicky rotujúcu anténu nahrádza pevnou sústavou samostatných vysielacích a prijímacích modulov. Dokážu sledovať viacero cieľov súčasne, v milisekundách prepínať medzi režimami vzduch-vzduch a vzduch-zem, pracovať s oveľa nižšou pravdepodobnosťou zachytenia nepriateľskými systémami elektronického boja a vykonávať elektronické útočné funkcie proti nepriateľským senzorom.
Halcon I bude niesť rakety vzduch-vzduch Full Meteor poháňané prúdovým motorom s doletom viac ako 100 kilometrov. Výrazne to prevyšuje dosah súčasných rakiet AMRAAM a majú tiež vo výzbroji raketu vzduch-zem Brimstone III.
Dvadsať lietadiel Halcon I nahradí flotilu F-18 Hornet na leteckej základni Gando na Kanárskych ostrovoch. Táto poloha umožňuje plniť úlohu dozoru a protivzdušnej obrany pokrývajúcu prístupy k Gibraltárskemu prielivu a východoatlantické námorné trasy.
Španielsko v prípade dodávky Eurofighterov zvýšilo svoj pôvodný záväzok. V decembri 2024 podpísalo druhú zmluvu na 25 lietadiel v rámci programu Halcon II a predpokladá sa, že celková španielska objednávka dosiahne 115 Eurofighterov.
Prvý Eurofighter Typhoon sa dostal do prevádzky v roku 2003 a v následných výrobných sériách sa postupne zlepšovala jeho avionika, senzory a zbrane. Lietadlo štvrtej série (program Halcon I) obsahuje radar E-Scan v základnej výbave, nie ako dodatočnú montáž, má prepracované displeje v kokpite, vylepšený systém elektronického boja a kompletné spektrum nových kompatibilných zbraní. Motory Eurojet EJ200 umožňujú trvalý nadzvukový let bez prídavného spaľovania (supercruise).