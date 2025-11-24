< sekcia Zahraničie
Španielsky generálny prokurátor odstúpil z funkcie
V roku 2024 médiá informovali, že González Amador navrhol prokuratúre dohodu o vine a treste, v rámci ktorej by sa priznal k daňovým deliktom výmenou za vyhnutie sa súdnemu procesu a väzeniu.
Madrid 24. novembra (TASR) - Španielsky generálny prokurátor Álvaro García Ortiz v pondelok odstúpil z funkcie v reakcií na verdikt najvyššieho súdu, ktorý ho vo štvrtok odsúdil za vynášanie dôverných informácií o trestnom prípade partnera opozičnej političky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
García Ortiz v rezignačnom liste uviedol, že jeho rozhodnutie odstúpiť ešte predtým, ako ho funkcie rozsudkom zbaví súd, pramení z „hlbokej úcty“ k súdnym rozhodnutiam. Generálny prokurátor podľa rozsudku nebude môcť dva roky vykonávať svoju funkciu, musí zaplatiť pokutu 7200 eur a náhradu škody 10.000 eur poškodenému Albertovi Gonzálezovi Amadorovi, partnerovi predsedníčky vlády Madridského regiónu Isabely Diaz Ayusovej.
V roku 2024 médiá informovali, že González Amador navrhol prokuratúre dohodu o vine a treste, v rámci ktorej by sa priznal k daňovým deliktom výmenou za vyhnutie sa súdnemu procesu a väzeniu. Ayusová následne generálneho prokurátora obvinila, že informácie o trestnom prípade jej partnera zámerne poskytol médiám s cieľom poškodiť ju.
„Hoci moje rozhodnutie priamo vyplýva z rozsudku, som presvedčený, že som verne slúžil inštitúcii, ku ktorej som mal česť patriť, s jednoznačným povolaním pre verejnú službu, zmyslom pre povinnosť a inštitucionálnou lojalitou,“ napísal García Ortiz v liste ministrovi spravodlivosti Félixovi Bolaňosovi.
Podľa agentúry Reuters ide o bezprecedentnú ranu pre koalíciu socialistického premiéra Pedra Sáncheza, ktorý Garcíu Ortiza vymenoval do funkcie v roku 2022 a opakovane hájil jeho nevinu. Odchádzajúci generálny prokurátor sa voči rozsudku súdu môže odvolať na ústavnom súde.
Vláda krátko po vynesení rozsudku oznámila, že rozhodnutie súdu rešpektuje, hoci s ním nesúhlasí. V najbližších dňoch sa začne proces vymenovania nového generálneho prokurátora.
