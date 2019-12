Španielsky kráľ Filip VI. začal konzultácie o vytvorení novej vlády

Madrid 10. decembra (TASR) - Španielsky kráľ Filip VI. začal v utorok, mesiac po parlamentných voľbách, dvojdňové konzultácie o vytvorení novej vlády. Informovala o tom agentúra DPA.



Kráľ bude v paláci Zarzuela rokovať osobitne s predsedom každej z 18 parlamentných strán. Na záver by sa mal stretnúť s úradujúcim premiérom Pedrom Sánchezom, ktorého strana dostala najviac hlasov, ale nedisponuje väčšinou.



V Španielsku sa za štyri roky konali parlamentné voľby štyrikrát, ale výsledkom žiadnych z nich nebola stabilná vládnuca väčšina.



Očakáva sa, že kráľ poverí vytvorením vlády 47-ročného Sáncheza - šéfa Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE). Avšak nie je pravdepodobné, že by sa Sánchez pokúsil získať dôveru v parlamente ešte v tomto roku, keďže nemá dostatočný počet hlasov.



Premiér po voľbách podpísal dohodu o spolupráci s ľavicovou stranou Spoločne môžeme (UP), ktorú v parlamente zastupuje 35 poslancov. Napriek tejto podpore Sánchez stále nemá v 350-člennom parlamente väčšinu 176 hlasov. Tandem PSOE-UP bude na vládnutie potrebovať podporu ďalších ľavicových a regionálnych strán vrátane Republikánskej ľavice Katalánska (ERC).



Najväčšou zmenou, ktorá v Španielsku nastala po voľbách z 10. novembra, je návrat extrémneho nacionalizmu v podobe krajne pravicovej strany Vox. Tá v parlamente získala 52 kresiel a stala sa treťou najsilnejšou parlamentnou stranou.



Konzervatívna Ľudová strana (PP) a centristicko-pravicoví Občania (Ciudadanos), ako aj Vox odmietajú podporiť Sánchezovu vládu alebo sa pri hlasovaní o vyslovení dôvery mienia zdržať. Tieto strany majú v parlamente spolu 151 poslaneckých mandátov.