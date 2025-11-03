< sekcia Zahraničie
Španielsky kráľ na budúci týždeň navštívi Čínu, prvýkrát po 18 rokoch
Čínu naposledy v pozícii španielskeho kráľa navštívil Filipov otec Juan Carlos I. v júni 2007.
Autor TASR
Peking/Madrid 3. novembra (TASR) - Španielsky kráľ Filip VI. na budúci týždeň absolvuje štátnu návštevu Číny, kam ho pozval prezident Si Ťin-pching, potvrdilo v pondelok čínske ministerstvo zahraničných vecí. Do Číny zavíta španielsky monarcha prvýkrát po 18 rokoch, informuje TASR.
Návšteva sa uskutoční od 10. do 13. novembra. Madrid sa snaží posilniť čínske investície a oživiť obchodné vzťahy s Pekingom, ktorý má takisto záujem o prehĺbenie diplomatických väzieb, napísala agentúra Reuters.
Hovorkyňa čínskej diplomacie Mao Ning pri oznámení návštevy zdôraznila, že Čína je ochotná usilovať sa o rozšírenie vzájomnej spolupráce a posilňovanie strategického partnerstva so Španielskom.
Očakáva sa, že Filip VI. sa v Pekingu stretne s najvyššie postavenými čínskymi predstaviteľmi a bude diskutovať o obchode, investíciách a kultúrnej výmene.
Čínu naposledy v pozícii španielskeho kráľa navštívil Filipov otec Juan Carlos I. v júni 2007.
Španielsko sa podľa Reuters aktívne usiluje o hospodárske zbližovanie s Čínou napriek varovaniam zo strany USA. Začiatkom tohto roka americký minister financií Scott Bessent kritizoval návrh španielskeho ministra hospodárstva Carlosa Cuerpa, aby sa Európa viac priblížila Číne. „To by bolo ako podrezať si vlastný krk,“ povedal vtedy Bessent.
Návšteva sa uskutoční od 10. do 13. novembra. Madrid sa snaží posilniť čínske investície a oživiť obchodné vzťahy s Pekingom, ktorý má takisto záujem o prehĺbenie diplomatických väzieb, napísala agentúra Reuters.
Hovorkyňa čínskej diplomacie Mao Ning pri oznámení návštevy zdôraznila, že Čína je ochotná usilovať sa o rozšírenie vzájomnej spolupráce a posilňovanie strategického partnerstva so Španielskom.
Očakáva sa, že Filip VI. sa v Pekingu stretne s najvyššie postavenými čínskymi predstaviteľmi a bude diskutovať o obchode, investíciách a kultúrnej výmene.
Čínu naposledy v pozícii španielskeho kráľa navštívil Filipov otec Juan Carlos I. v júni 2007.
Španielsko sa podľa Reuters aktívne usiluje o hospodárske zbližovanie s Čínou napriek varovaniam zo strany USA. Začiatkom tohto roka americký minister financií Scott Bessent kritizoval návrh španielskeho ministra hospodárstva Carlosa Cuerpa, aby sa Európa viac priblížila Číne. „To by bolo ako podrezať si vlastný krk,“ povedal vtedy Bessent.