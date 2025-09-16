< sekcia Zahraničie
Španielsky kráľ odsúdil utrpenie obyvateľov Gazy
Kráľ sa tak vyjadril v deň, keď izraelská armáda i premiér Benjamin Netanjahu potvrdili začiatok pozemnej operácie v meste Gaza, kde podľa OSN panuje hladomor.
Autor TASR
Madrid 16. septembra (TASR) - Španielsky kráľ Filip VI. v utorok odsúdil „neopísateľné utrpenie“ státisícov obyvateľov Gazy, ktorí sú vystavení izraelským útokom. Agentúra AFP konštatuje, že utorkové vyjadrenie španielskeho monarchu je zriedkavým, keďže kráľ sa podľa nej nezvykne vyjadrovať k medzinárodným záležitostiam, informuje TASR.
„Najnovšia časť tohto konfliktu...sa zvrhla na neznesiteľnú humanitárnu krízu, nevýslovné utrpenie státisícov nevinných ľudí a úplnú deštrukciu Gazy,“ povedal španielsky kráľ počas návštevy Egypta. Filip VI. tiež poznamenal, že jeho cesta „sa koná v turbulentnom a tragickom období pre tento región“.
Kráľ sa tak vyjadril v deň, keď izraelská armáda i premiér Benjamin Netanjahu potvrdili začiatok pozemnej operácie v meste Gaza, kde podľa OSN panuje hladomor. V utorok taktiež vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov a že k nej podnecovali izraelský premiér, prezident Jicchak Herzog a bývalý minister obrany Joav Galant.
Španielska vláda je výrazným kritikom Izraela, pričom španielsky premiér Pedro Sánchez patrí medzi najotvorenejších kritikov politiky izraelského premiéra Netanjahua v Európe. Vzťahy medzi oboma krajinami sú napäté už mesiace. Izrael stiahol zo Španielska svojho veľvyslanca po tom, čo Madrid v roku 2024 uznal samostatný palestínsky štát. Minulý týždeň Španielsko po búrlivej výmene názorov na Sánchezove nové opatrenia odvolalo svojho veľvyslanca v Izraeli.
V nedeľu organizátori zrušili záverečnú etapu pretekov v cestnej cyklistike Vuelta z dôvodu propalestínskych demonštrácií, na ktorých sa v Madride podľa tamojších predstaviteľov zúčastnilo približne 100.000 ľudí. Sánchez následne vyjadril protestujúcim „obdiv“ a navrhol tiež vylúčenie Izraela zo športových súťaží dokým bude v Gaze podľa jeho slov pokračovať barbarstvo.
„Najnovšia časť tohto konfliktu...sa zvrhla na neznesiteľnú humanitárnu krízu, nevýslovné utrpenie státisícov nevinných ľudí a úplnú deštrukciu Gazy,“ povedal španielsky kráľ počas návštevy Egypta. Filip VI. tiež poznamenal, že jeho cesta „sa koná v turbulentnom a tragickom období pre tento región“.
Kráľ sa tak vyjadril v deň, keď izraelská armáda i premiér Benjamin Netanjahu potvrdili začiatok pozemnej operácie v meste Gaza, kde podľa OSN panuje hladomor. V utorok taktiež vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov a že k nej podnecovali izraelský premiér, prezident Jicchak Herzog a bývalý minister obrany Joav Galant.
Španielska vláda je výrazným kritikom Izraela, pričom španielsky premiér Pedro Sánchez patrí medzi najotvorenejších kritikov politiky izraelského premiéra Netanjahua v Európe. Vzťahy medzi oboma krajinami sú napäté už mesiace. Izrael stiahol zo Španielska svojho veľvyslanca po tom, čo Madrid v roku 2024 uznal samostatný palestínsky štát. Minulý týždeň Španielsko po búrlivej výmene názorov na Sánchezove nové opatrenia odvolalo svojho veľvyslanca v Izraeli.
V nedeľu organizátori zrušili záverečnú etapu pretekov v cestnej cyklistike Vuelta z dôvodu propalestínskych demonštrácií, na ktorých sa v Madride podľa tamojších predstaviteľov zúčastnilo približne 100.000 ľudí. Sánchez následne vyjadril protestujúcim „obdiv“ a navrhol tiež vylúčenie Izraela zo športových súťaží dokým bude v Gaze podľa jeho slov pokračovať barbarstvo.