Španielsky kráľ podnikol ďalší pokus o prekonanie povolebného patu

Madrid 2. októbra (TASR) — Španielsky kráľ Filip VI. začal v pondelok nové kolo rozhovorov s lídrami parlamentných politických strán. Jeho cieľom je vybrať toho z nich, ktorý by mohol v parlamente získať dostatočnú podporu na zostavovanie budúcej vlády. Tieto sondážne rozhovory budú pokračovať v utorok, informoval spravodajský web ABC News.



Podľa ABC News všetko nasvedčuje tomu, že po tom, ako vodca opozičných ľudovcov (PP) Alberto Núňez Feijóo minulý týždeň v parlamente neuspel, kráľ vyzve úradujúceho socialistického premiéra Pedra Sáncheza, aby sa podporu poslancov pokúsil získať on.



Sánchezovi socialisti (PSOE) skončili v parlamentných voľbách, ktoré sa konali 23. júla, na druhom mieste za PP. Z volieb vzišiel roztrieštený parlament, v ktorom je 350 zákonodarcov z 11 strán.



Ak do 27. novembra nevznikne nová vláda, v Španielsku sa 14. januára budú konať ďalšie parlamentné voľby.



Feijóo v piatok ani na druhý pokus nezískal dostatočnú podporu poslancov, ktorá by mu umožnila stať sa novým premiérom. Jeho kandidatúra bola zamietnutá pomerom hlasov 177 k 172.



Sánchez dúfa, že sa mu podarí presvedčiť zákonodarcov, ktorí hlasovali proti Feijóovi, aby ho podporili tak, že by získali aspoň 176 hlasov. Na to však potrebuje podporu dvoch malých strán, ktoré chcú dosiahnuť vyhlásenie nezávislosti Katalánska — regiónu na severovýchode Španielska. Jeho strana má v parlamente 122 kresiel.



Obe strany výmenou za svoju podporu predložili požiadavky, ktoré sú aj pre socialistov problémom: ide o referendum o sebaurčení regiónu a o amnestiu pre stovky ľudí, ktorí sa v roku 2017 zapojili do neúspešného pokusu o odtrhnutie Katalánska od zvyšku Španielska.



Päťdesiatjedenročný Sánchez bol predsedom španielskej vlády uplynulých päť rokov a v tejto funkcii zotrvá, kým sa vytvorí nová vláda.



Jeho odchádzajúca menšinová koaličná vláda prišla s odvážnymi rozhodnutiami v takých oblastiach, ako sú práva žien a zmena klímy.



Predčasné voľby do parlamentu Sánchez vyhlásil po tom, ako jeho strana dosiahla slabé výsledky v komunálnych a regionálnych voľbách.