Španielsky kráľ poveril premiéra Sáncheza zostavením novej vlády

Madrid 3. októbra (TASR) - Španielsky kráľ Filip VI. v utorok požiadal úradujúceho socialistického premiéra Pedra Sáncheza, aby sa pokúsil zostaviť vládu po tom, ako minulý týždeň neuspel víťaz júlových volieb. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvolala na predsedníčku dolnej komory parlamentu Francin Armengolovú.



Sánchezova Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) skončila v parlamentných voľbách na druhom mieste za Ľudovou stranou (PP). Z volieb vzišiel roztrieštený parlament, v ktorom je 350 zákonodarcov z 11 rôznych strán.



Kráľ pôvodne zostavením vlády poveril lídra PP Alberta Núňeza Feijóa. Tomu sa však minulý týždeň v dvoch hlasovaniach v parlamente nepodarilo získať dostatočnú podporu poslancov.



Predsedníčka dolnej komory uviedla, že Sánchez bude po získaní poverenia rokovať s predstaviteľmi politických strán. Nešpecifikovala však, kedy by o prípadnej novej vláde mohol hlasovať parlament.



Ak sa v priebehu dvoch mesiacov od prvého hlasovania o dôvere žiadnemu z kandidátov nepodarí získať potrebnú väčšinu, museli by sa konať nové voľby. Prvé hlasovanie o dôvere Feijóovi sa konalo 27. septembra.



Ak do 27. novembra nevznikne nová vláda, ďalšie parlamentné voľby sa budú konať 14. januára.