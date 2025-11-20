< sekcia Zahraničie
Španielsky najvyšší súd odsúdil generálneho prokurátora
Podľa rozsudku García Ortiz nebude môcť dva roky vykonávať svoju funkciu a musí zaplatiť pokutu 7200 eur.
Autor TASR
Madrid 20. novembra (TASR) - Španielsky najvyšší súd vo štvrtok odsúdil generálneho prokurátora Álvara Garcíu Ortiza za vynášanie dôverných informácií o trestnom prípade partnera opozičnej političky. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a EFE.
Podľa rozsudku García Ortiz nebude môcť dva roky vykonávať svoju funkciu a musí zaplatiť pokutu 7200 eur. Zaplatí tiež náhradu škody 10.000 eur poškodenému Albertovi Gonzálezovi Amadorovi, ktorý je partnerom predsedníčky vlády Madridského regiónu Isabely Diaz Ayusovej za opozičnú Ľudovú stranu (PP).
V roku 2024 médiá informovali, že González Amador navrhol prokuratúre dohodu o vine a treste, v rámci ktorej by sa priznal k daňovým deliktom výmenou za vyhnutie sa súdnemu procesu a väzeniu. Ayusová následne generálneho prokurátora obvinila, že informácie o trestnom prípade jej partnera zámerne poskytol médiám s cieľom poškodiť ju.
García Ortiz je prvým španielskom generálnym prokurátorom, ktorý sa postavil pred súd. Pred najvyšším súdom trval na nevinne a jeho obhajoba tvrdila, že obvinenia voči nemu sú vykonštruované vládou Madridského regiónu. Cieľom malo byť odlákať pozornosť od daňových deliktov Gonzáleza Amadora a chrániť tak Ayusovú.
Odsúdeného generálneho prokurátora vymenovala vláda súčasného ľavicového premiéra Pedra Sáncheza. Podľa AFP je jeho odsúdenie ďalšou ranou pre menšinovú koaličnú vládu, ktorá sa musí vyrovnávať s viacerými kauzami.
Vláda oznámila, že rozhodnutie súdu rešpektuje, hoci s ním nesúhlasí, a v najbližších dňoch sa začne proces vymenovania nového generálneho prokurátora.
