Španielsky najvyšší súd zakázal katalánskemu premiérovi výkon funkcie

Madrid 28. septembra (TASR) - Španielsky najvyšší súd v pondelok zakázal Quimovi Torrovi zastávať funkciu katalánskeho premiéra. Potvrdil tak rozhodnutie najvyššieho regionálneho súdu Katalánska, ktorý v decembri 2019 Torru uznal za vinného z neuposlúchnutia úradného nariadenia a občianskej neposlušnosti, informuje agentúra AFP.



"Opakovane a tvrdohlavo neuposlúchol príkazy Ústrednej volebnej komisie na odstránenie konkrétnych symbolov z verejných budov patriacich katalánskej regionálnej vláde počas volebného procesu," odôvodnili sudcovia svoje jednohlasné rozhodnutie.



Pondelňajší verdikt znamená, že Torra by nemal nasledujúcich 18 mesiacov zastávať volenú funkciu a okrem toho zaplatiť pokutu vo výške 30.000 eur, píše agentúra AP.



Na základe pondelkového verdiktu by sa mal Torra dobrovoľne vzdať funkcie šéfa katalánskej vlády. Či tak skutočne urobí, nie je podľa agentúry AFP jasné.



Torru by podľa platných zákonov mal vo funkcií dočasne nahradiť jeho zástupca, a to až do uskutočnenia nových regionálnych volieb. Katalánsky parlament sa však vyjadril, že odstránenie Torru z funkcie nepovolí.



Katalánsky regionálny premiér podľa súdu odmietol dodržiavať nariadenia španielskej ústrednej volebnej komisie, a nie je teda spôsobilý zastávať verejný úrad.



Ústredná volebná komisia vydala v marci 2019 príkaz, aby z budovy, v ktorej sídli katalánska vláda, odstránili symboly vyjadrujúce podporu nezávislosti Katalánska. Komisia takýto príkaz vydala opakovane v období pred aprílovými parlamentnými voľbami i májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Torra podľa vlastných slov príkaz nerešpektoval, pretože bol "nezákonný".