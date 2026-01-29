< sekcia Zahraničie
Španielsky Najvyšší súd zamietol žiadosť o zastavenie eutanázie ženy
Prípad 24ročnej Noelie bol prvým od prijatia zákona o eutanázii z roku 2021, o ktorom rozhodovali súdy.
Autor TASR
Barcelona 29. januára (TASR) - V Španielsku sa končí právny súboj otca a jeho paraplegickej dcéry, ktorá požiadala o eutanáziu. Tamojší Najvyšší súd vo štvrtok zamietol jeho odvolanie voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu Katalánska (TSJC), píše TASR podľa agentúry AFP.
„Odvolateľovi sa nepodarilo vyvrátiť existenciu všetkých prvkov potrebných na schválenie eutanázie žiadateľky,“ uviedol Najvyšší súd a zamietol údajné procesné nezrovnalosti.
Žena má ochrnuté dolné končatiny od roku 2022, keď sa skokom z piateho poschodia pokúsila o samovraždu. V apríli 2024 požiadala súd o umožnenie uplatniť si právo na smrť. Prípad 24ročnej Noelie bol prvým od prijatia zákona o eutanázii z roku 2021, o ktorom rozhodovali súdy.
Podľa zákona ktokoľvek pri zdravom rozume s „vážnou a nevyliečiteľnou chorobou“ alebo „chronickým a invalidizujúcim“ stavom môže požiadať o pomoc pri smrti.
Noelia mala podstúpiť eutanáziu v auguste 2024, keď jej žiadosť podporila Komisia pre garancie a hodnotenie v Katalánsku. Na poslednú chvíľu to pozastavila právna námietka jej otca, ktorého podporila konzervatívna skupina Abogados Cristianos (Kresťanskí právnici).
Podľa otca jeho dcéra trpí duševnými poruchami, ktoré „by mohli ovplyvniť jej schopnosť slobodne a vedome sa rozhodnúť“, ako to vyžaduje zákon. Existujú tiež náznaky, že zmenila názor a že jej ochorenie nespôsobuje „neznesiteľné fyzické ani psychické utrpenie“.
Súd v Barcelone a následne TSJC potvrdili, že otec nemal právne postavenie zasiahnuť do rozhodnutia dospelej osoby s plnou spôsobilosťou rozhodovať o sebe.
Abogados Cristianos chce prípad predložiť Ústavnému súdu, aby posúdil, či boli porušené práva otca. Nemôže však rozhodnúť o podstate predchádzajúcich rozsudkov, proti ktorým sa už nemožno odvolať.
