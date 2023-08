Španielsky parlament bude o dôvere vlády hlasovať koncom septembra

Madrid 23. augusta (TASR) - Španielsky parlament bude 26. a 27. septembra hlasovať o vyslovení dôvery kabinetu Alberta Núňeza Feijóa, ktorého kráľ Filip IV. v utorok poveril zostavením vlády. Oznámila to v stredu predsedníčka dolnej komory parlamentu Francina Armengolová. TASR správu prevzala z agentúr AFP a EFE.



Septembrový termín podľa jej slov poskytuje dostatok času na rokovania s predstaviteľmi rôznych politických formácií s cieľom nazbierať čo najväčšiu podporu.



Líder konzervatívnej Ľudovej strany (PP) na septembrovom zasadnutí parlamentu predstaví program svojej vlády. Na vyslovenie dôvery je potrebné získať absolútnu väčšinu, čo predstavuje 176 hlasov v 350-člennej dolnej komore španielskeho parlamentu.



V prípade, že Feijóo takúto podporu nezíska, bude o 48 hodín nasledovať druhé hlasovanie. Vtedy bude stačiť jednoduchá väčšina.



Ľudová strana v parlamentných voľbách 23. júna zvíťazila, získala však len 137 kresiel. S podporou pravicovej populistickej strany Vox (33 kresiel) a dvojice menších strán zo španielskeho autonómneho spoločenstva Navarra a Kanárskych ostrovov by mala 172 kresiel. To je o štyri menej než absolútna väčšina, píše EFE.



V prípade neúspechu v hlasovaniach by kráľ musel zostavením vlády poveriť iného kandidáta, s najväčšou pravdepodobnosťou doterajšieho premiéra Pedra Sáncheza, ktorého Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) skončila vo voľbách na druhom mieste, konštatuje AFP.



Ak by sa v priebehu dvoch mesiacov od prvého hlasovania o dôvere nepodarilo žiadnemu z kandidátov získať potrebnú väčšinu, museli by sa konať nové voľby.