Parlament odmietol návrh strany Vox na vyslovenie nedôvery premiérovi

Madrid 22. októbra (TASR) - Španielsky parlament odmietol vo štvrtok návrh krajne pravicovej strany Vox na vyslovenie nedôvery premiérovi Pedrovi Sánchezovi. Po dvoch dňoch rokovaní tento návrh podporilo len 52 poslancov strany Vox a všetkých zvyšných 298 poslancov parlamentu zahlasovalo proti, pričom hlasovania sa nikto nezdržal. Informovala o tom agentúra AFP.



Populistická strana Vox sa vlani stala treťou najsilnejšou stranou v 350-člennom parlamente, pripomína agentúra AP. Na to, aby jej návrh prešiel, bolo potrebné, aby zaňho zahlasovalo minimálne 176 poslancov.



Šéf hlavnej opozičnej konzervatívnej Ľudovej strany (PP) Pablo Casado už pred samotným hlasovaním oznámil, že 88 poslancov z jeho strany zahlasuje proti návrhu, ktorý označil za "čistý populizmus". "Zahlasujeme za nie, pretože hovoríme nie rozdeleniu, ktoré hľadáte, a nie polarizácii, ktorú potrebujete," uviedol počas debaty v parlamente a dištancoval sa od lídra strany Vox Santiaga Abascala.



Casado nazval hlasovanie o vyslovení nedôvery predsedovi vlády uprostred pandémie nového koronavírusu za "stratu času". Vláda si týmto podľa jeho slov svoju pozíciu len posilní.



Španielsko sa v stredu stalo prvou krajinou Európskej únie, kde zaznamenali viac než milión potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Ochoreniu COVID-19 podľahlo v tejto krajine už viac ako 34.000 ľudí. Abascal v stredu počas prvého dňa debaty kritizoval Sáncheza za to, že sa mu pandémiu nedarí zvládať.



Išlo v poradí už o piaty návrh na vyslovenie nedôvery vláde od roku 1976, keď sa Španielsko po skončení diktatúry generála Francisca Franca opäť vrátilo ku demokracii.



Sánchezova Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) vládne od januára v koalícii s radikálnou ľavicovou alianciou Spoločne môžeme (Unidas Podemos). V parlamente má pritom len menšinu, a to 155 kresiel.