Španielsky parlament podržal Sáncheza, ľudovci odmietli pád vlády

Madrid 22. marca (TASR) - Španielsky parlament v stredu po takmer 14-hodinovej rozprave zamietol pokus krajne pravicovej strany VOX o zvrhnutie ľavicovej vládnej koalície premiéra Pedra Sáncheza. Proti vysloveniu nedôvery vláde hlasovala jasná väčšina 201 poslancov v 350-člennej dolnej komore. Návrh podporilo 53 zákonodarcov a 91 sa zdržalo. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Návrh podporili len poslanci strany VOX a jeden nezávislý. Opozičná konzervatívna Ľudová strana (PP) sa hlasovania zdržala, ako už predtým avizoval jej líder Alberto Núez Feijóo. PP je síce ostrým kritikom Sáncheza, avšak odmietla iniciatívu VOX s odôvodnením, že by to zbytočne posilnilo ľavicovú vládu pred tohtoročnými voľbami.



V krajine sa 28. mája uskutočnia komunálne a regionálne voľby a v decembri zase parlamentné voľby.



Išlo o druhé hlasovanie o nedôvere voči Sánchezovi, ktorý je premiérom od roku 2018. Neúspešné hlasovanie v októbri 2020 takisto iniciovala strana VOX.



VOX obviňuje koaličnú vládu Sánchezovej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) s krajne ľavicovým zoskupením Spoločne môžeme (Unidas Podemos, UP) z podporovania nelegálnej migrácie a kolaborácie so separatistickými stranami v Katalánsku a Baskicku.



"Vedeli sme, že tento bizarný pokus neprejde," povedal Sánchez. "Jediným cieľom tohto deštruktívneho hlasovania o vyslovení nedôvery bolo vrátiť Španielsko o 50 rokov späť (do diktatúry Francisca Franca)," uviedol.



Šéf strany VOX Santiago Abascal napriek neúspechu novinárom povedal, že je spokojný. "Vedeli sme, ako to dopadne, ale boli sme hlavne spokojní s rozpravou – chceli sme, aby táto vláda bola vystavená (konfrontácii)," uviedol. Súčasný vládny kabinet nazval jedným z najhorších v dejinách Španielska.