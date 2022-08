Španielsky parlament sprísnil právne predpisy o znásilnení

Madrid 25. augusta (TASR) - Španielsko vo štvrtok sprísnilo svoje zákony týkajúce sa znásilnenia. Nové právne predpisy stanovujú, že pohlavný styk musí prebiehať len s výslovným súhlasom zainteresovaných strán. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Za novelu zákona z dielne španielskej ľavicovej vlády, známu pod názvom "Len áno je áno" (Ley sólo sí es sí), hlasovalo 205 poslancov, 141 bolo proti. Schválený návrh zahŕňa aj zmenu tamojšieho trestného zákonníka.



"Naša krajina konečne uznáva, že práve súhlas musí byť stredobodom našej pozornosti," uviedla španielska ministerka pre rovnosť Irene Monterová.



Doposiaľ museli obete znásilnenia v Španielsku dokazovať, že pri pohlavnom styku bolo prítomné aj násilie či zastrašovanie. Odteraz sa za znásilnenie bude považovať každá nedobrovoľná súlož aj bez týchto prvkov, a to bez ohľadu na to, či sa obeť aktívne bránila.



Proti navrhovaným zmenám hlasovali opoziční konzervatívni ľudovci a krajne pravicová strana Vox, podľa ktorých nový právny rámec oslabí princíp prezumpcie neviny.



Reformu právnych predpisov o znásilnení začala verejnosť požadovať po tom, ako skupina piatich mužov v roku 2016 na slávnostiach v Pamplone znásilnila 18-ročné dievča. Páchatelia najskôr neboli obvinení zo znásilnenia, ale len "sexuálneho násilia".



Dvaja muži si totiž celú udalosť natočili na kameru. Dievča počas aktu znásilňovania len pasívne a ticho ležalo, čo podľa pôvodného verdiktu sudcov malo dokazovať, že s pohlavným stykom súhlasilo, vysvetľuje AFP.



Páchatelia, ktorí sa dopustili znásilnenia definovaného len ako "sexuálne násilie", tiež často dostávali oveľa miernejší trest.



Najvyšší súd však v roku 2019 zrušil pôvodný verdikt v kauze Pamplona a päticu mužov usvedčil zo znásilnenia, čím sa ich trest odňatia slobody zvýšil z pôvodných deviatich na 15 rokov.



Súčasný španielsky socialistický premiér Pedro Sánchez sa vyhlasuje za feministu. Už po svojom zvolení v roku 2018 prisľúbil, že presadí zákon, ktorý by odstránil nejednoznačnosť právnych predpisov týkajúcich sa znásilnenia.