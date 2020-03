Španielsky parlament stav núdze predĺžil do 11. apríla

Madrid 26. marca (TASR) - O ďalších 15 dní - až do 11. apríla - schválil španielsky parlament vo štvrtok v skorých ranných hodinách vládny návrh o predĺžení stavu núdze platného na celom území krajiny.



Informovali o tom agentúry AP a Reuters. Stav núdze bol v Španielsku vyhlásený 14. marca na 15 dní a musí byť opakovane predlžovaný.



Vláde to umožní predĺžiť mimoriadne opatrenia na zamedzenie šírenia druhu nového koronavírusu vrátane zákazu vychádzania. Výnimka sa vzťahuje len na obyvateľov chodiacich do práce či na nákup základných potrieb, ako sú potraviny alebo lieky. Zatvorené sú aj podniky a väčšina obchodov.



Vláda španielskeho premiéra Pedra Sáncheza požiadala o predĺženie stavu núdze, keď sa počet mŕtvych v dôsledku koronavírusu, ako aj infikovaných v posledných dňoch prudko zvýšil. Celkový počet prípadov nákazy v Španielsku dosiahol 47.610 a 3434 ľudí nákaze podľahlo. Španielsko je po Taliansku (6820 úmrtí) druhou najviac postihnutou krajinou v Európe.



Na zasadnutí bolo prítomných menej než 50 poslancov z 350-členného parlamentu. Zvyšok hlasoval z domu, aby sa znížilo riziko nákazy. Za predĺženie hlasovalo 321 poslancov, zdržalo sa 28.