Španielsky premiér avizuje posilnenie obrany, bez konkrétnych termínov

Madrid 26. marca (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu avizoval, že jeho vláda spustí do leta nový rozsiahly národný program zameraný na posilnenie obrany. Pre nedostatok podrobností týkajúcich sa časového harmonogramu či odhadovaných nákladov si však vyslúžil aj kritiku opozície, informuje TASR podľa agentúry AFP.



„Vláda do leta spustí rozsiahly národný plán rozvoja a podpory španielskych bezpečnostných a obranných technológií i priemyslu,“ povedal ľavicový premiér počas parlamentnej rozpravy.



Španielsko vynaložilo vlani na obranu 1,28 percenta svojho HDP, čo je menej ako dvojpercentná hodnota požadovaná NATO a zároveň menej ako všetci ostatní členovia Aliancie.



Sánchez teraz prisľúbil, že dve percentá HDP dosiahne Madrid do roku 2029, zároveň však nepredložili nijaký jasný časový harmonogram. Avizoval len, že obranný plán bude vychádzať zo skúseností získaných v posledných rokoch v rámci programu obnovy EÚ po prekonaní pandémie covidu.



Jeho menšinová vláda je na domácej pôde vystavená tvrdej kritike zo strany svojich ľavicových spojencov aj opozície, ktorí sa obávajú, že zvýšenie vojenských výdavkov zníži prostriedky na sociálne programy.



Líder najsilnejšej španielskej opozičnej Ľudovej strany (PP) Alberto Núez Feijóo premiérovi vyčítal nedostatok podrobností týkajúcich sa ako termínov, tak aj časového harmonogramu avizovaného plánu. "Aké budú termíny? Koľko sa vynaloží ročne? Odkiaľ budú tieto peniaze?" pýtal sa.