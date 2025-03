Španielsky premiér chce do výdavkov na obranu zahrnúť kyberbezpečnosť

Brusel 20. marca (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez vo štvrtok v Bruseli uviedol, že Európska únia by sa mala zamerať na posilnenie svojich technologických kapacít na obranu namiesto budovania ďalších zásob zbraní. Pri návrhoch Európskej komisie (EK) o budúcnosti obrany bloku tiež nesúhlasí s pojmami ako "vyzbrojenie", informuje osobitný spravodajca TASR.



"Musíme hovoriť inak, osloviť našich občanov iným spôsobom, keď hovoríme o potrebe zlepšiť bezpečnosť a európske obranné kapacity," zdôraznil Sánchez.



Španielsko a Taliansko sa podľa portálu stanice Euronews v súčasnosti tiež usilujú o širšie vymedzenie definície obrany. Sánchez tvrdí, že diskusia o výdavkoch na obranu by mala zahŕňať aj opatrenia v súvislosti s hraničnými kontrolami, terorizmom, kybernetickými útokmi a hybridnou vojnu. Poukázal aj na klimatické opatrenia ako na oblasť, ktorá by sa mala pridať k bezpečnosti.



Juhoeurópske krajiny podľa neho vzdorujú iným výzvam ako spojenci na východnom krídle bloku. "Toto sú veci, ktoré musíme brať do úvahy, keď hovoríme o nových možnostiach finančných nástrojov a fiškálnych pravidiel, ktoré budeme mať na najbližšie roky," skonštatoval španielsky premiér.



Diplomati však podľa portálu považujú Sánchezov postoj za zámienku, aby sa vyhol zvyšovaniu výdavkov na vojenskú techniku, ako je delostrelectvo, systémy protivzdušnej obrany, drony a munícia. Všetky tieto oblasti pritom označila EK vo svojej Bielej knihe o obrane za prioritné.



Španielsko patrilo v roku 2024 medzi krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO), ktoré majú najnižšie výdavky na obranu v pomere na HDP, a to len asi 1,3 percenta.











(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)