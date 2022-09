Španielsky premiér má pozitívny test na koronavírus

Madrid 25. septembra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez oznámil v nedeľu, že mal pozitívny test na koronavírus a zrušil svoj program na nasledujúce dni. Sánchezovi pritom vyšiel pozitívny test len dva dni po návrate zo zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Dnes ráno som mal pozitívny test na COVID-19," uviedol Sánchez s tým, že sa nebude môcť zúčastniť na stretnutí katalánskych Socialistov v Barcelone.



Sánchez, ktorý sa len v piatok vrátil z New Yorku, uviedol, že bude ďalej pracovať, no bude maximálne obozretný.



V piatok má španielsky premiér hostiť stretnutie juhoeurópskych krajín EÚ združených v skupine Med7 v meste Alicante na juhovýchode Španielska.